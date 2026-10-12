Μεγαλύτερος από τον αρχικό σχεδιασμό είναι ο αριθμός των νέων που καλούνται να καταταγούν στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναζητά λύσεις για την υποδοχή τους στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Η περιορισμένη χωρητικότητα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων ενδέχεται να οδηγήσει μέρος των υπόχρεων στην επόμενη ΕΣΣΟ, τον Φεβρουάριο του 2027.

Η μεγαλύτερη του αναμενομένου συμμετοχή αποδίδεται στις αλλαγές που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τον Ιανουάριο του 2026.

Καθοριστικό ρόλο φέρονται να έχουν διαδραματίσει οι αυστηρότεροι όροι για τη χορήγηση αναβολών στράτευσης, οι οποίοι επηρεάζουν τον αριθμό των νέων που καλούνται να παρουσιαστούν για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η δυνατότητα κατάταξης πρότακτων από την ηλικία των 18 ετών διευρύνει τον αριθμό των υποψήφιων νεοσυλλέκτων και αυξάνει τις ανάγκες για την υποδοχή και την εκπαίδευσή τους.

Ο συνδυασμός των αλλαγών φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό κατατάξεων από εκείνον που είχε αρχικά προβλεφθεί, με το υπουργείο να καλείται να προσαρμόσει ανάλογα τον σχεδιασμό του.

Ποιοι θα καταταγούν στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταβάλλει προσπάθειες ώστε να ενταχθεί στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026 ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στρατευσίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των υπόχρεων.

Ωστόσο, η ταυτόχρονη παρουσίαση όλων των νεοσυλλέκτων δεν θεωρείται εφικτή, λόγω της διαθέσιμης χωρητικότητας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Για τον λόγο αυτό, ένα μέρος των υπόχρεων ενδέχεται να μεταφερθεί στην επόμενη ΕΣΣΟ, η οποία αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συντριπτική πλειονότητα όσων ζήτησαν διακοπή της αναβολής τους αναμένεται να καταταγεί κανονικά με τη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026.

Η χωρητικότητα των Κέντρων Εκπαίδευσης στο επίκεντρο

Η διαχείριση του αυξημένου αριθμού νεοσυλλέκτων αποτελεί βασικό ζητούμενο για το Πεντάγωνο, καθώς πρέπει να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και εκπαίδευσης, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των στρατιωτικών μονάδων.

Παράλληλα, η ημερομηνία κατάταξης έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς νέους, καθώς συνδέεται με τον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό τους, αλλά και με την έναρξη ή τη συνέχιση των σπουδών τους.

Οι τελικές αποφάσεις θα καθορίσουν πόσοι από τους υπόχρεους θα παρουσιαστούν τελικά στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026 και πόσοι θα κληθούν να καταταγούν τον Φεβρουάριο του 2027.