Την απόφασή της να κρατά αποστάσεις από τα παρασκήνια του χώρου εξέφρασε η Αποστολία Ζώη, αναγνωρίζοντας ανοιχτά το κόστος που έχει αυτή η επιλογή στην επαγγελματική της πορεία.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια εξήγησε τη στάση της: «Αν δεις την καλλιτεχνική μου πορεία, μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στην όλη κατάσταση. Τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα. Κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα, σε κανένα κύκλωμα, σε όλες αυτές τις παρέες που μπορεί να κινούν τα νήματα. Θα μου πεις “καλό είναι αυτό για τη δουλειά μου;”, όχι. Για την ψυχή μου όμως είναι υπέροχο».

Παράλληλα, περιέγραψε τις δυσκολίες που συνάντησε στη διαδρομή της: «Φυσικά και βίωσα ανταγωνισμό στη δουλειά μου και πολύ μεγάλη αδικία, ανθρώπους να σε κοιτάζουν στα μάτια και άλλο να σου λένε, άλλο να σκέφτονται και άλλο να κάνουν».

Η απώλεια των γονιών της, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η επιστροφή στην υποκριτική

Σε προσωπικό επίπεδο, η Αποστολία Ζώη αναφέρθηκε στην απώλεια των γονιών της και στην απόφασή της να ζητήσει τη συνδρομή ειδικού: «Έχω πάρει βοήθεια για να ξεπεράσω, να τοποθετήσω την απώλεια των γονιών. Εκεί διαλύθηκα, οπότε ζήτησα βοήθεια και καλά έκανα. Χρειάζεται μια προσοχή, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καταρτισμένοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σωστοί καθοδηγητές».

Η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε και για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Νομίζω ότι κάποιος μας κάνει πλάκα, ότι θα σηκωθεί, ότι θα ξανάρθει για κάποιο λόγο. Και εγώ με τον Γιώργο όταν συνεργάστηκα, συνειδητοποίησα ότι όχι απλά δεν έχει ανασφάλεια, κουβαλάει τα δικά του “σκοτάδια”, αλλά δεν τα βγάζει σε εσένα επάνω, που είναι πολύ σπάνιο σε αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχω δουλέψει με αυτόν τον τρόπο».

Τέλος, αποκάλυψε πως βρίσκεται σε επαφή για τηλεοπτικά σχέδια στον χώρο της υποκριτικής μετά τη συμμετοχή της στη σειρά Single: «Η τηλεόραση με φλερτάρει πολύ καιρό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κάτι που μπορώ να ανακοινώσω, γιατί ακόμα είναι στη διαδικασία, αλλά υπάρχει κάτι που συζητάω πάλι για το θέμα της υποκριτικής».