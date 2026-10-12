Η είσοδος μαροκινών πολεμικών πλοίων στα ισπανικά χωρικά ύδατα κοντά στη Θέουτα, χωρίς προηγούμενη άδεια, επιβεβαιώθηκε από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στον απόηχο της μαζικής άφιξης μεταναστών στον ισπανικό θύλακα. Ο ίδιος, πάντως, υποβάθμισε τη σημασία του περιστατικού, επιμένοντας ότι η συνεργασία με το Μαρόκο παραμένει σημαντική.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, τουλάχιστον μία φρεγάτα και αρκετά περιπολικά σκάφη του μαροκινού Βασιλικού Ναυτικού εισήλθαν στην περιοχή μετά τα γεγονότα στα τέλη Ιουλίου. Μία ισπανική φρεγάτα φέρεται να παρενέβη, αναγκάζοντας τα μαροκινά πλοία να απομακρυνθούν.

Ο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι υπήρξε ένταση μεταξύ των δύο χωρών, απέφυγε όμως να δώσει μεγαλύτερες διαστάσεις στην υπόθεση. «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι, μεταξύ δύο γειτονικών χωρών, τέτοια μεμονωμένα γεγονότα πράγματι συμβαίνουν», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση TVE.

«Είμαστε γείτονες. Εκείνες οι ημέρες ήταν τεταμένες, αλλά η συνεργασία μεταξύ των (πολεμικών) ναυτικών μας παραμένει ομαλή, ανεξαρτήτως αυτού του συμβάντος», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «πολύ σημαντικές» τις σχέσεις της Μαδρίτης με το Ραμπάτ.

Η μεταναστευτική κρίση και η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους

Η υπόθεση συνδέεται με τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι πέρασαν τότε τα σύνορα από το Μαρόκο και εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα, προκαλώντας ανθρωπιστική και διπλωματική κρίση, οι συνέπειες της οποίας δεν έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως. Αν και οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο, χιλιάδες παρέμειναν σε ισπανικό έδαφος.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια πρόκειται να επισκεφθούν τη Θέουτα. Η παρουσία τους ενδέχεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις από το Ραμπάτ, καθώς το Μαρόκο διεκδικεί τόσο τη Θέουτα όσο και τη Μελίγια, τους δύο ισπανικούς θύλακες στη βόρεια Αφρική.

Οι διμερείς σχέσεις δοκιμάζονται και από τις διαφωνίες για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Την περασμένη Παρασκευή, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ υποστήριξε ότι το μοντέλο συνεργασίας με την Ισπανία έχει φτάσει στα όριά του. Παράλληλα, επέκρινε δικαστικές αποφάσεις της Μαδρίτης, υποστηρίζοντας ότι δυσχεραίνουν τον επαναπατρισμό ανηλίκων και αιτούντων άσυλο.

Η Μαδρίτη καλείται έτσι να διαχειριστεί τόσο τις συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης όσο και τις ευαίσθητες ισορροπίες με το Μαρόκο, την ώρα που η υπόθεση των πολεμικών πλοίων προσθέτει ένα ακόμη ζήτημα στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών.