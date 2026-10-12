Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της Super League, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα social media, έστειλε μήνυμα της ενότητας.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα εικαστικό με τη φράση «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί», που συνοδεύεται από την υπογραφή του προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, θέλοντας να αναδείξουν το μήνυμα του Δανού τεχνικού μετά την αναμέτρηση.

«Πάνω απ’ όλα, ομάδα», είναι ανάρτηση της ΠΑΕ δίνοντας έμφαση στη συσπείρωση και στην ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η ομάδα.