«Ένα βαρύτερο μνημόνιο, αόρατο» χαρακτήρισε την ακρίβεια ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολίτες στη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας, όπου ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με παραγωγούς και κτηνοτρόφους και άκουσε τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, με το αυξημένο κόστος παραγωγής στο επίκεντρο.

Στην τοποθέτησή του έθεσε ως προτεραιότητες τη στήριξη των παραγωγών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

«Να ξανασυνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή»

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικοί παραγωγοί αδικούνται από τις υφιστάμενες πρακτικές.

«Δεν πάμε πουθενά ούτε στην κτηνοτροφία ούτε στην αγροτική παραγωγή, αν δεν ξανασυνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για χαμένη ευκαιρία αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο.

«Δεν μπορεί τα πάντα στην οικονομία να είναι ο τουρισμός και το real estate», σημείωσε. Όπως υπογράμμισε, η παραγωγή και το δημογραφικό αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα και συνδέονται άμεσα με την ύπαιθρο και την περιφέρεια.

«Να στηριχθεί η Ελλάδα του μόχθου και της δουλειάς»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, υποστήριξε ότι το κόστος ζωής αυξάνεται πολύ περισσότερο από τους μισθούς.

«Αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί ο παραγωγός. Αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί η Ελλάδα του μόχθου και της δουλειάς», τόνισε.

Συνοψίζοντας το μήνυμά του από την «Κρήτη της παραγωγής και του μόχθου», έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη της κοινωνίας και την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «που θα παράγει, μιας Ελλάδας που θα δημιουργεί».

Την Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεχίσει την περιοδεία του με συναντήσεις και επαφές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.