Ο Μίλτος Μητσιάς αμφισβητεί ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα αφορά αποκλειστικά ζητήματα μουσικής και δικαιωμάτων. Μιλώντας στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», τοποθετήθηκε για τη διαμάχη που έχει προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο της μουσικής, ενώ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση της οικογένειάς του με τον Μάνο Χατζιδάκι.

Ο γιος του Μανώλη Μητσιά μίλησε ακόμη για τη σύγκριση με τον πατέρα του, την οποία, όπως παραδέχτηκε, δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί εύκολα, αν αποφάσιζε να γίνει τραγουδιστής.

Η θέση του Μίλτου Μητσιά για την κόντρα Βίσση και Καρβέλα

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Νίκος Καρβέλας προς την Άννα Βίσση, ο Μίλτος Μητσιάς εξέφρασε την άποψη ότι πίσω από τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές επιδιώξεις.

«Για να βγει αυτή η ανακοίνωση από τον Νίκο Καρβέλα προς την Άννα Βίσση που έχουν κάνει τόσες δεκαετίες μαζί, μάλλον τα κίνητρα είναι άλλα και όχι πολιτιστικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την εκτίμησή του για την τραγουδίστρια, δηλώνοντας ότι θα ήθελε πολύ να της δώσει ένα τραγούδι. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι η Άννα Βίσση διαθέτει την ικανότητα να ξεχωρίζει μέσα από το υλικό που ερμηνεύει, ανεξάρτητα από το ποιος υπογράφει τις συνθέσεις.

«Θα το ήθελα πάρα πολύ να της δώσω ένα τραγούδι, την αγαπώ πολύ. Η Άννα δε μπορεί να μείνει χωρίς τραγούδια, γιατί ανήκει στις μεγάλες τραγουδίστριες και ό,τι και να πει, θα το κάνει μεγάλο», ανέφερε.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η δημοφιλία της θα μπορούσε να γεμίσει ξανά το ΟΑΚΑ ακόμη και με διαφορετικό ρεπερτόριο από εκείνο του Νίκου Καρβέλα.

«Αν πάει και κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ με άλλα τραγούδια και όχι του Καρβέλα, πάλι θα το γεμίσει, θα έχει δυο ΟΑΚΑ έξω», είπε.

Η σύγκριση με τον πατέρα του και ο φόβος που είχαν και οι δύο

Ο Μίλτος Μητσιάς αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πατέρα του, εξηγώντας γιατί δεν σκέφτηκε ποτέ σοβαρά να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο του τραγουδιού. Όπως είπε, παραμένει ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Μανώλη Μητσιά, ενώ παραδέχτηκε ότι, μεγαλώνοντας, θα ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο μαζί του.

«Είμαι ο μεγαλύτερος φαν του πατέρα μου. Το έχω δηλώσει αυτό… Σίγουρα μεγαλώνοντας είχα παράπονο που δεν τον έβλεπα περισσότερο. Όμως, ήταν τόσο καλός και η σχέση μας τόσο ποιοτική, που οι μπαταρίες μου ήταν γεμάτες. Βέβαια, υπήρχε μια Λίτσα, η μητέρα μου, η οποία ήταν πάντα από πάνω», είπε.

Ο πατέρας του εξακολουθεί, όπως αποκάλυψε, να ανησυχεί μήπως εγκαταλείψει τη δουλειά του και αποφασίσει να ασχοληθεί με το τραγούδι. Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση, καθώς δεν θα ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπος με τις αναπόφευκτες συγκρίσεις.

«Ο πατέρας μου ακόμα και τώρα φοβάται ότι θα αφήσω τη δουλειά μου, ότι θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα και θα γίνω τραγουδιστής. Του λέω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση… άσε που δεν είμαι τόσο καλός και δε θα μπορούσα να αντέξω τη σύγκριση μαζί του. Τη σύγκριση νομίζω τη φοβόμασταν και οι δυο. Εκείνος περισσότερο για λόγους κοινωνικούς κι εγώ, γιατί θα πληγωνόμουν», εξομολογήθηκε.

Τι είπε για το βίντεο με τον Μανώλη Μητσιά και τον «Γιάννη τον Φονιά»

Ο Μίλτος Μητσιάς αναφέρθηκε και στην αναστάτωση που προκλήθηκε όταν κυκλοφόρησε βίντεο με τον πατέρα του να ερμηνεύει σε συναυλία τον «Γιάννη τον Φονιά», τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ο γιος του συνθέτη είχε απαγορεύσει τη χρήση των έργων του πατέρα του σε ζωντανές εμφανίσεις.

Όπως περιέγραψε, ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει στον πατέρα του πόσο μεγάλη έκταση είχε πάρει το βίντεο, καθώς ο Μανώλης Μητσιάς δεν είχε αντιληφθεί αρχικά τι συνέβαινε.

«Μετά από αυτό, του λέω, “καλά τι έκανες;” και μου λέει, “τι έκανα”, “έγινες viral, σε παίζουν όλοι” του απάντησε. Δεν είχε καταλάβει τι έχει γίνει. Στενοχωρήθηκε πολύ γιατί ήταν ο κατ’ εξοχήν τραγουδιστής του Μάνου Χατζιδάκι… Για μας ο Χατζιδάκις είναι οικογένεια», είπε.

Η αναφορά του αποτυπώνει τη στενή σχέση που διατηρεί η οικογένεια Μητσιά με το έργο του συνθέτη, αλλά και τη στενοχώρια που προκάλεσε στον ερμηνευτή η δημόσια συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο τραγούδι.