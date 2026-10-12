Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Super League.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 1-0 με το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης να το πετυχαίνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

Ο Ρέτσος, γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά, ενώ παράλληλα και ένας πρώην συμπαίκτης του έκανε μια ανάρτηση γεμάτη νόημα.

Συγκεκριμένα, ο Μπάμπης Κωστούλας με ανάρτηση στα social media έκανε repost ένα μήνυμα του Ρέτσου και το συνόδευσε με ένα emoji που έχει φερμουάρ στο στόμα, δίνοντας απάντηση στους όποιους επικριτές του Ρέτσου.

Η ανάρτηση που έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας για τον Παναγιώτη Ρέτσο: