Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που προηγήθηκε της κατάρρευσής του στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στο Live News, τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης φαίνεται να έχουν καταγράψει συναγερμό για πιθανή θρόμβωση μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλασμαφαίρεση ξεκίνησε περίπου στις 14:14. Εννέα έως δέκα λεπτά αργότερα, το μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε το πρώτο alert, με την ένδειξη να παραπέμπει σε πιθανή θρόμβωση.

Ακολούθησαν και άλλα alerts, ενώ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η λειτουργία του μηχανήματος συνεχίστηκε μέχρι περίπου τις 14:56.

Τα δεδομένα αυτά βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εξετάζεται λεπτό προς λεπτό τι συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ποια ήταν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την κατάρρευσή του.

Βίντεο και φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την πλασμαφαίρεση

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμη εύρημα που φέρεται να εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα.

Σύμφωνα με το Live News, στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού που βρισκόταν στον χώρο εντοπίστηκαν διαγραμμένα αρχεία. Μεταξύ αυτών φέρεται να υπάρχουν ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες, στα οποία καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην ιατρική καρέκλα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τα συγκεκριμένα αρχεία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, περίπου στις 19:09.

Το υλικό αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς μπορεί να δώσει επιπλέον στοιχεία για το τι συνέβη κατά τα κρίσιμα λεπτά πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της ανακοπής

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της καρδιακής ανακοπής που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου, μιλώντας στο Live News, αναφέρθηκε στη δυσκολία διερεύνησης περιστατικών στα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας και υποστήριξε ότι απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις.

Όπως ανέφερε, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη το κρίσιμο ζήτημα είναι να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξε ισχαιμία και ποιος ήταν ο μηχανισμός που οδήγησε στην κατάρρευσή του.

Σχολιάζοντας ειδικότερα το πρώτο alert του μηχανήματος για πιθανή θρόμβωση, ο κ. Αλεξάνδρου σημείωσε ότι ένας τέτοιος συναγερμός θα μπορούσε να συνδέεται και με αρρυθμία, ενώ το κρίσιμο στοιχείο, όπως είπε, είναι τι ακολούθησε μετά την εμφάνιση του συγκεκριμένου σήματος.

Όπως εξήγησε, για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν υπήρξε ισχαιμία, ενώ η ιστολογική εξέταση μπορεί να δείξει εάν υπήρχε θρόμβος.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής έθεσε και το ενδεχόμενο αλλεργικής αντίδρασης, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να διερευνηθεί μέσω ιστολογικής εξέτασης υλικού από τον λάρυγγα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί μια τέτοια πιθανότητα.

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οπτικό υλικό που φέρεται να εντοπίστηκε στο κινητό της γιατρού και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για την έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.