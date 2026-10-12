Άμεση ήταν η αντίδραση που είχε ο Λευτέρης Πανταζής μετά τις ποικίλες αντιδράσεις που προκάλεσε η εξωτερική του εικόνα στο βίντεο ανακοίνωσης της συνεργασίας του με τον Πάνο Κιάμο στην Ακτή Πειραιώς.

Ο τραγουδιστής προχώρησε στη δημοσίευση ενός νέου βίντεο σε μορφή story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις αισθητικές παρεμβάσεις και τις παραμορφώσεις που σχολιάστηκαν έντονα. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, απέδωσε το αισθητικό αποτέλεσμα που συζητήθηκε στη χρήση ψηφιακών εφέ, σημειώνοντας με διάθεση αυτοσαρκασμού: «Έβαλα κι εγώ ένα φίλτρο, όλοι βάζουν! Τώρα είμαι φιλτράριστος!».

Η αλήθεια για την εικόνα του και η συνέχεια στην Ακτή Πειραιώς

Με αυτή την κίνηση, ο Λευτέρης Πανταζής θέλησε να βάλει τέλος στην παραφιλολογία και τα αρνητικά σχόλια που κατέκλυσαν το προφίλ του, ξεκαθαρίζοντας ότι η αλλαγή στην όψη του ήταν απλώς αποτέλεσμα μιας διαδικτυακής επιλογής.

Μετά την απαραίτητη διευκρίνιση, ο καλλιτέχνης στρέφει ξανά την προσοχή του κοινού στο μεγάλο μουσικό ραντεβού της χειμερινής περιόδου, όπου η σύμπραξή του με τον Πάνο Κιάμο αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη νυχτερινή Αθήνα.