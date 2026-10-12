Αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνουν 29 χώρες, με τις ΗΠΑ και συμμάχους τους να καταδικάζουν σε κοινή ανακοίνωση βίαιες και υβριδικές επιθέσεις που αποδίδουν στην Τεχεράνη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που υπογράφουν το κείμενο, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Αυστραλία, καταγγέλλουν πράξεις δολιοφθοράς, εμπρησμούς, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες επιθέσεις «εναντίον ημών και των εταίρων μας».

Η κοινή ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ακολουθεί το περιστατικό στα τέλη Σεπτεμβρίου κοντά στη στρατιωτική βάση RAF Φέρφορντ στη Βρετανία, η οποία χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό.

«Κάθε απόπειρα εκφοβισμού είναι απαράδεκτη»

Οι 29 χώρες προειδοποιούν την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε ενέργειες απειλής ή εξαναγκασμού στο έδαφός τους, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων.

«Κάθε ιρανική απόπειρα απειλής, φίμωσης, εκφοβισμού, παρενόχλησης ή εξαναγκασμού οποιουδήποτε στα εδάφη μας, μέσω πληρεξουσίων ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, είναι απαράδεκτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Το Λονδίνο δείχνει τους Φρουρούς της Επανάστασης

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» πως το περιστατικό κοντά στη βάση Φέρφορντ οργανώθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Την κατηγορία απέρριψε ο Ιρανός πρέσβης στο Λονδίνο, Σεγιέντ Αλί Μουσαβί, αρνούμενος ότι η Τεχεράνη είχε οποιονδήποτε ρόλο στο επεισόδιο.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι οι ιρανικές αρχές είναι πρόθυμες να συνεργαστούν με τις βρετανικές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.