Με καθυστέρηση μιας ώρας ξεκίνησε η αναμέτρηση της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στη Νέφτσι Φεργκάνα για το AFC Champions League Elite.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας, υπήρξε προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση με στόχο την πρωτεύουσα το Ριάντ, με τις αρμόδιες Αρχές να θέτουν σε εφαρμογή τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, από τα μεγάφωνα του γηπέδου έγινε γνωστό πως η σέντρα θα καθυστερούσε κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας.

Οι φίλαθλοι που βρίσκονταν ήδη στις εξέδρες κλήθηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ υπήρξε ενημέρωση πως η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο.

🚨Le match entre Al Nassr et Neftchi Ferghana 🇺🇿 en phase de groupes de ligue des champions asiatique a été retardé en raison d’une alerte ! 🎤 Le speaker du stade a annoncé : « Chers spectateurs, en raison d’une alerte signalée par la Protection civile, nous vous prions de rester calmes et de demeurer en sécurité à vos places. Il n’y a rien d’inquiétant et le match reprendra dans quelques minutes, inchaAllah. » https://t.co/sMBjO1idxZ — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 12, 2026

Παράλληλα, νεότερες αναφορές έκαναν λόγο για επιτυχημένη αναχαίτιση πυραύλου, με αποτέλεσμα να δοθεί στη συνέχεια το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

SO, WHAT EXACTLY HAPPENED?! 🚨🇸🇦 Saudi Civil Defense issued a warning at 9:00 PM, just 15 minutes before kickoff. An official announcement then confirmed the interception and destruction of a ballistic missile launched towards Riyadh. Fans inside the stadium received emergency alerts on their phones, while the stadium announcer reassured everyone that there was no need to leave their seats. Everything is now reported to be under control, and kickoff has been rescheduled for 10:15 PM. No need to panic. SAUDI ARABIA IS SAFE! 🇸🇦💚 — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) October 12, 2026

Έτσι, το παιχνίδι της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε τελικά με καθυστέρηση μιας ώρας με τον Πορτογάλο σταρ να έχει κέφια πετυχαίνοντας ένα γκολ και κάνοντας μια μαγική πάσα με τακουνάκι.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος πέτυχε γκολ στο 42ο λεπτό για να φτάσει τα 981 στην καριέρα του και να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στον στόχο των 1.000 τερμάτων, ενώ έκανε και ένα φανταστικό τακουνάκι κατά την διάρκεια της αναμέτρησης.

🚨 Cristiano Ronaldo scores for two. 🇸🇦 Al-Nassr 2-0 Neftchi 🇰🇬 https://t.co/nLeIipGnPK — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 12, 2026

Cristiano Ronaldo that’s INSANE passing. 🤯 https://t.co/dBiXHcEmx5 — Kalshi FC (@KalshiFC) October 12, 2026