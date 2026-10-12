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Με καθυστέρηση μιας ώρας ξεκίνησε η αναμέτρηση της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στη Νέφτσι Φεργκάνα για το AFC Champions League Elite.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας, υπήρξε προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση με στόχο την πρωτεύουσα το Ριάντ, με τις αρμόδιες Αρχές να θέτουν σε εφαρμογή τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, από τα μεγάφωνα του γηπέδου έγινε γνωστό πως η σέντρα θα καθυστερούσε κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας.

Οι φίλαθλοι που βρίσκονταν ήδη στις εξέδρες κλήθηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ υπήρξε ενημέρωση πως η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο.

Παράλληλα, νεότερες αναφορές έκαναν λόγο για επιτυχημένη αναχαίτιση πυραύλου, με αποτέλεσμα να δοθεί στη συνέχεια το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Έτσι, το παιχνίδι της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε τελικά με καθυστέρηση μιας ώρας με τον Πορτογάλο σταρ να έχει κέφια πετυχαίνοντας ένα γκολ και κάνοντας μια μαγική πάσα με τακουνάκι.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος πέτυχε γκολ στο 42ο λεπτό για να φτάσει τα 981 στην καριέρα του και να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στον στόχο των 1.000 τερμάτων, ενώ έκανε και ένα φανταστικό τακουνάκι κατά την διάρκεια της αναμέτρησης.