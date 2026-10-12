Μια μυστηριώδης επιστολή που συνδέεται με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη αποκρυπτογραφήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια, χάρη στη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Το έγγραφο, που χρονολογείται από το 1809, προοριζόταν για τον Γάλλο στρατηγό Ογκίστ ντε Μαρμόν και του στάλθηκε από τον θετό γιο του Ναπολέοντα, Ευγένιο, ο οποίος ήταν τότε αντιβασιλέας της Ιταλίας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου ήταν γραμμένο με έναν κώδικα που παρέμενε αδιάβαστος για περισσότερα από δύο αιώνες, καθώς το αρχικό κλειδί αποκρυπτογράφησης είχε χαθεί, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τη λύση έδωσε ο Κάρτερ Τσερτς, μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne, ο οποίος χρησιμοποίησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης GPT-6 Astra της OpenAI. Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις έξι ώρες, ξεκινώντας από μία εικόνα της επιστολής και με στόχο την αποκρυπτογράφησή της.

Η επιστολή και ο χαμένος κώδικας

Στις 16 Μαρτίου 1809, ο Ναπολέων έγραψε από το Παρίσι στον θετό γιο του, Ευγένιο, ζητώντας του να στείλει επιστολή στον στρατηγό Μαρμόν. Ο τελευταίος ήταν φίλος του αυτοκράτορα και οι δυνάμεις του βρίσκονταν στη Δαλματία, στην απέναντι πλευρά της Αδριατικής.

Ανάμεσά του και στις υπόλοιπες γαλλικές στρατιές μεσολαβούσε αυστριακό έδαφος, γεγονός που θα μπορούσε να τον αφήσει απομονωμένο σε περίπτωση πολέμου.

Napoleon’s code is cracked after 217 years: Scientist uses AI to read a mysterious letter written by the Emperor in 1809 https://t.co/DGBypH3uok — Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2026

Η πρώτη γραμμή της επιστολής είναι γραμμένη στα γαλλικά και αναφέρει: «Θα πρέπει να έχετε λάβει, στρατηγέ Μαρμόν, τις επιστολές μου της 8ης, της 14ης και της 20ής του τρέχοντος μηνός».

Οι 24 γραμμές που ακολουθούν, ωστόσο, αποτελούνται από διψήφιους αριθμούς, μεμονωμένα γράμματα και επινοημένα σύμβολα. Η επιστολή θα συνοδευόταν αρχικά από ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης, το οποίο όμως χάθηκε, αφήνοντας το περιεχόμενό της άγνωστο.

Πώς βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον Τσερτς, το GPT-6 Astra επεξεργάστηκε την εικόνα της επιστολής, διαχωρίζοντάς την σε σειρές και αναγνωρίζοντας τα σύμβολα. Στη συνέχεια, έπρεπε να προσδιορίσει ποια από τα 175 διαφορετικά χειρόγραφα σημάδια ήταν στην πραγματικότητα διαφορετικές αποτυπώσεις του ίδιου συμβόλου, προτού ξεκινήσει την αποκρυπτογράφηση.

Το περιεχόμενο αποκαλύπτει τις θέσεις των γαλλικών και συμμαχικών στρατευμάτων και επιχειρεί να καθησυχάσει τον Μαρμόν για την απομονωμένη θέση του.

«Οι Ρώσοι προελαύνουν εναντίον της Αυστρίας και ο στρατός του Φριούλι αριθμεί σήμερα 80.000 άνδρες», αναφέρει η επιστολή. Στη συνέχεια επισημαίνει ότι, αν προστεθεί το σώμα στρατού της Δαλματίας, χωρίς να υπολογίζονται οι εφεδρείες που οργανώνονται στα μετόπισθεν, η Αυστρία θα δεχθεί ταυτόχρονη επίθεση από όλες τις πλευρές και θα οδηγηθεί γρήγορα στην καταστροφή.

Ο αποστολέας προτρέπει, επίσης, τον στρατηγό να μην εκφοβιστεί από τις δυνάμεις που ενδέχεται να βρεθούν απέναντί του όταν λάβει την εντολή να κινηθεί.

Ο Τσερτς παραδέχεται ότι ο ίδιος ο κώδικας δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολος και ότι ένας ειδικός στην κρυπτογραφία θα μπορούσε να τον αποκρυπτογραφήσει, εφόσον διέθετε αρκετό χρόνο και πόρους. Η χρονοβόρα διαδικασία, ωστόσο, περιλάμβανε την καταγραφή, την ταξινόμηση, τη μετάφραση και τελικά την αποκρυπτογράφηση του κειμένου.

Όπως υποστήριξε, πολλοί επιστημονικοί κλάδοι διαθέτουν ανεπίλυτα προβλήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα επειδή οι ειδικοί δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν μαζί τους. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι ολοένα και περισσότερες τέτοιες υποθέσεις θα επιλύονται από ανθρώπους εκτός των αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα κινητοποιούνται απλώς από την περιέργειά τους.