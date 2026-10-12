Η Καλαμάτα πέρασε σαν «θύελλα» από την Τούμπα επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1 στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Super League. Η νίκη αυτή μάλιστα για την Καλαμάτα είναι ιστορική, καθώς είναι η πρώτη επί του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη.

Με τους τρεις βαθμούς της νίκης η ομάδα της Μεσσηνίας ανέβηκε στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 7 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην 4η θέση με 12 πόντους.

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, ήταν για την Καλαμάτα στο 8ο λεπτό, όταν ο Βάργκας έκανε το σουτ με την μπάλα να κοντράρει και να φτάνει στον Ντιαρά που πλάσαρε τον Τσιφτσή ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Πέλκας στο ύψος της μεγάλης περιοχής έδωσε στον Τάισον που έκανε το σουτ, αλλά είδε την μπάλα να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Βασίλιεβιτς.

Στο 28ο λεπτό η Καλαμάτα πήρε το προβάδισμα. Ο Εντιάιγ μάρκαρε απρόσεκτα τον Κένεθ Βάργκας μέσα στην περιοχή, με την Καλαμάτα να κερδίζει το πέναλτι. Ο ίδιος παίκτης ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει μέτρια εικόνα στο γήπεδο, ωστόσο κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 44’, όταν ο Πέλκας έκλεψε την μπάλα από τον Καλουτσικίδη, έκανε το γύρισμα στην περιοχή, με τον Εντιάιγ από κοντά να κάνει το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να γίνει απειλητικός, αλλά η Καλαμάτα ήταν αυτή που πήρε και πάλι το προβάδισμα στο 56’ όταν ο Βάργκας μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και με ένα ωραίο πλασαριστό σουτ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-2.

Λίγα λεπτά αργότερα, τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τους γηπεδούχους όταν ο Τσιφτσής ανέτρεψε τον Βάργκας σε προσπάθεια να κόψει αντεπίθεση της Καλαμάτας και αποβλήθηκε από τον διαιτητή.

Η Μαύρη Θύελλα εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στο 66′ έκανε το 1-3 με τον Κουρμινόφσκι. Στο 89 ο Σίγκουρντσον έπιασε καλό συρτό σουτ, με τον Μοναστηρλή να διώχνει.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι Κόστα Μιχαηλίδης (46’ λ. τρ. Ελουστόντο) Μπάμπα, Γιάκιτς (73’ Ούγκρεσιτς) Ζαφείρης, Τάισον (73’ Μπανζά) Πέλκας (63’ Μοναστηρλής) Χατσίδης (46’ Ζίβκοβιτς), Εντιάιγ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης Αλόνσο Στρούγγης Ροντρίγκες (73’ Μπακαγιόκο), Ντιαρά (78’ Κατάλντι) Πινέιρο Χάμζα (84’ Σίγκουρντσον), Βάργκας Κουρμινόφσκι (84’ Μιράντα) Μορέιρα (83’ Λιατσικούρας).

Έντονες αποδοκιμασίες

Μετά το τέλος του αγώνα στην Τούμπα ο Αλέσιο Λίσι και οι παίκτες του, έγιναν δέκτες έντονων αποδοκιμασιών από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο κόσμος του «δικεφάλου», εξέφρασε με αυτό τον τρόπο την απογοήτευση του για την εικόνα της ομάδας και την ήττα από την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα χειροκρότησε τους παίκτες των φιλοξενούμενων.