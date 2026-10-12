Μια κλήση της αστυνομίας σε σταθμευμένο μηχανάκι φέρεται να στάθηκε η αφορμή για επίθεση σε δύο οδηγούς ταξί στη Λαμία, με τον έναν να καταλήγει στα Επείγοντα του νοσοκομείου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην πιάτσα ταξί της οδού Βουρτσελά, στο Παγκράτι Λαμίας. Σύμφωνα με το LamiaReport, δύο άτομα, που νωρίτερα φέρεται να βρίσκονταν σε ουζερί της περιοχής, επιτέθηκαν στους επαγγελματίες οδηγούς.

Ο ένας είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα και, όταν επέστρεψε για να το πάρει, βρήκε κλήση. Θεωρώντας υπεύθυνους τους ταξιτζήδες, άρχισε να τους επιτίθεται φραστικά και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του δεύτερου ατόμου, σωματικά.

Τον άρπαξε από τον λαιμό και τον έριξε κάτω

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο ένας οδηγός δέχθηκε επίθεση στον λαιμό και πετάχτηκε στο έδαφος. Ο συνάδελφός του προσπάθησε να τον βοηθήσει και τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο πρώτος οδηγός διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία ξεκίνησε αναζητήσεις για τα δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Για το περιστατικό μίλησε στο LamiaReport ο πρόεδρος των Ραδιοταξί Λαμίας, Πάνος Γρηγορόπουλος, περιγράφοντας το βίαιο επεισόδιο σε βάρος των συναδέλφων του.