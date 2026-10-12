Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως είχε δεσμευτεί αποκατέστησε τις ζημιές που προκλήθηκαν στη Sunel Arena κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Εφές για την Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διορθωθούν οι φθορές που σημειώθηκαν στο γήπεδο της ΑΕΚ, τηρώντας τη δέσμευση που είχαν αναλάβει μετά το περιστατικό.

Έτσι, η διοίκηση του Ολυμπιακού φρόντισε για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, κλείνοντας την εκκρεμότητα που δημιουργήθηκε μετά τα περιστατικά βανδαλισμού στην έδρα της Ένωσης.