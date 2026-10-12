«Είδα το κεφάλι του να βυθίζεται και κατάλαβα ότι κινδύνευε». Ο Αρμάντο, γνωστός ως Άρης, Μπούζι περιγράφει τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι ένας νεαρός μετανάστης κινδύνευε να πνιγεί στη θάλασσα της Ιεράπετρας και βούτηξε για να τον σώσει.

Μιλώντας στο neakriti.gr, ο άνθρωπος που παρενέβη για τη διάσωση του νεαρού δίνει τη δική του απάντηση στο τι τον κινητοποίησε: «Θα το έκανα για οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το χρώμα, την εθνικότητα ή τη θρησκεία του».

Ο Μπούζι, αλβανικής υπηκοότητας, είναι ιδιωτικός υπάλληλος και ποδοσφαιριστής και ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Κρήτη.

Τα κιάλια αποκάλυψαν ότι η λέμβος ήταν γεμάτη

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ήταν από τους πρώτους που παρατήρησαν μια φουσκωτή λέμβο να παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα προς την ακτή.

Αρχικά δεν μπορούσε να διακρίνει αν υπήρχαν άνθρωποι πάνω της. Όταν, όμως, χρησιμοποίησε ένα ζευγάρι κιάλια, διαπίστωσε ότι η λέμβος ήταν γεμάτη επιβαίνοντες.

Όπως περιγράφει, το σκάφος δεν διέθετε μηχανή και παρασυρόταν ανεξέλεγκτα προς τα βράχια. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είδε τον νεαρό να βυθίζεται και μπήκε στη θάλασσα για να τον βοηθήσει, σώζοντάς τον από πνιγμό.