Σε κατεπείγουσα επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας για πολιτικούς και μέλη της βασιλικής οικογένειας προχωρά η Βρετανία, με την υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, να προειδοποιεί για αύξηση των απειλών κατά δημόσιων προσώπων.

«Αυτοί που ασχολούνται με τον δημόσιο βίο το κάνουν για να υπηρετήσουν. Οι παθιασμένες συζητήσεις και η κριτική αποτελούν μέρος του επαγγέλματος. Οι απειλές, ο εκφοβισμός, η βία, όχι», δήλωσε στο κοινοβούλιο.

Η δολοφονία της Αν Γουίτικαμ και το σχέδιο κατά του Φάρατζ

Η υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δολοφονία της 78χρονης Αν Γουίτικαμ τον περασμένο Ιούλιο. Η πρώην υπουργός των Συντηρητικών και προβεβλημένο στέλεχος του αντιμεταναναστευτικού κόμματος Reform UK βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Ο βασικός ύποπτος, Τζόσουα Κέρι, διώκεται επίσης για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών με στόχο τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Σύμφωνα με τη Μαχμούντ, η αστυνομική προστασία θα επεκταθεί και σε αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που δεν έχουν εκλεγεί στη Βουλή των Κοινοτήτων, μέλη της Βουλής των Λόρδων, πρώην βουλευτές και εκπροσώπους κομμάτων.

Η επανεξέταση αφορά και τη βασιλική οικογένεια. Αρμόδια για την ασφάλεια των δημόσιων προσώπων είναι η επιτροπή Ravec, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ξανά στο τραπέζι η προστασία του Χάρι

Η αιφνιδιαστική επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του στη Βρετανία επανέφερε τη συζήτηση για τη φύλαξη των ίδιων και των παιδιών τους.

Οι Σάσεξ θεωρούν ότι δικαιούνται προστασία με δημόσια χρηματοδότηση. Όταν ζούσαν στις ΗΠΑ, η Ravec είχε αποφασίσει ότι η ασφάλεια του Χάρι κατά την παρουσία του στο βρετανικό έδαφος θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο, η επιτροπή συνεδρίασε για να αξιολογήσει λεπτομερώς τις απειλές σε βάρος του πρίγκιπα και της οικογένειάς του. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια εξακολουθεί προς το παρόν να βασίζεται σε ιδιωτικούς σωματοφύλακες.