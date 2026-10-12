Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στην Ακρόπολη η ΕΟΠΕ παρουσίασε το νέο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών το οποίο ξεκινάει το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος, καλωσόρισε τους προπονητές, τις αρχηγούς, τους προέδρους και τους εκπροσώπους των 12 συμμετεχόντων σωματείων, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Από πλευράς της Ομοσπονδίας παρευρέθηκαν, επίσης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Νίκος Δελαγραμμάτικας, η Γενική Γραμματέας, Έφη Χρόνη-Έρωτα, η Ταμίας Άντα Βαφειάδου, και τα μέλη του ΔΣ, Νεκτάριος Χαλβατζής κι Ανδρέας Σωνάκης.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο ΓΓΑ, Γιώργος Μαυρωτάς, ενώ το «παρών» έδωσε κι ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι κορυφαίες της περυσινής σεζόν. Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος προπονητής, Αλεσάνρο Κιαπίνι του Παναθηναϊκού, η κορυφαία κεντρικός, Κατερίνα Βόλκοβα της ΑΕΚ, η κορυφαία διαγώνιος, Ρίκα Μάασε του ΑΟ Θήρας.

Οι κορυφαίες ακραίες, Μόνικα Λαμπκόφσκα και Μονέτ Ουάιτ του Παναθηναϊκού, οι κορυφαίες κεντρικές, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου του Παναθηναϊκού, Ερρικα Γράβαζη του ΖΑΟΝ, η κορυφαία λίμπερο, Μαρτίνα Ξανθοπούλου του Πανιωνίου και η Rookie of the Year η Ελπίδα Τικμανίδου του ΖΑΟΝ.