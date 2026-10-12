Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με πυρκαγιά που σημειώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Działania @PolskaPolicja i @ABW_GOV_PL we współpracy ze służbami niemieckimi (BKA) doprowadziły do zatrzymania na terenie Niemiec 2 obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej. Zarzut-dywersja, sabotaż na rzecz obcego wywiadu. @CBSPolicji

Ο υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας, Τόμας Σιεμόνιακ, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.

Z pełną determinacją i profesjonalizmem polskie służby ścigają tych, którzy na zlecenie rosyjskich służb dokonują aktów dywersji. Dzięki działaniom Policji i ABW, we współpracy z prokuraturą, w Niemczech przez tamtejszą policję zostało zatrzymanych w poniedziałek dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie stacji Starlink we wrześniu w Woli Krobowskiej. Wielka praca śledczych!