Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με πυρκαγιά που σημειώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Ο υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας, Τόμας Σιεμόνιακ, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.

Η υπόθεση έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων αξιωματούχων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Μόσχα διεξάγει δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, με στόχο να υπονομεύσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές ως αβάσιμες, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν προϊόν «αντιρωσικής υστερίας».