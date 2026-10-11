Μια προσωπική αναφορά στην περίοδο που ηχογραφούσε το «Απαγορευμένο» έκανε η Άννα Βίσση, απαντώντας στον Αμερικανό συνθέτη και παραγωγό Πάτρικ Λέοναρντ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στη δημιουργία του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2008.

Η επικοινωνία τους ξεκίνησε κάτω από ανάρτηση της σελίδας θαυμαστών Fannatics στο Instagram, με φωτογραφίες από τον δίσκο. Ο Λέοναρντ σχολίασε: «Υπέροχο τραγούδι αυτό που έχεις εδώ, αγαπημένη Άννα. Είμαι περήφανος που υπήρξα ένα μικρό μέρος του. Είσαι καταπληκτική».

Η τραγουδίστρια τού απάντησε με μια προσωπική αναφορά στη μεταξύ τους συνεργασία: «Είμαι περήφανη που συνδεθήκαμε μουσικά σε μια από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής μου. Ελπίζω να είσαι πολύ καλά και να παραμένεις τόσο δημιουργικός όσο θυμάμαι ότι ήσουν πάντα».

Το άλμπουμ που έφερε την Άννα Βίσση σε νέα μουσική διαδρομή

Το «Απαγορευμένο», που κυκλοφόρησε στις 9 Δεκεμβρίου 2008, ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Άννας Βίσση έπειτα από 28 χρόνια χωρίς τη συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα στη σύνθεση, στους στίχους ή στην παραγωγή.

Στο άλμπουμ συνεργάστηκε με δημιουργούς και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Πάτρικ Λέοναρντ και ο Γκλεν Μπάλαρντ. Ο Λέοναρντ έχει επίσης συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες όπως η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Από τον δίσκο ξεχώρισαν τραγούδια όπως το ομότιτλο «Απαγορευμένο», το «Στην πυρά», το «Κόντρα» και το «Ρίσκο», σε μια περίοδο κατά την οποία η Βίσση δοκίμαζε διαφορετικές μουσικές συνεργασίες.