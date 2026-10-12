Την ευθύνη για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ και την ήττα από την Καλαμάτα ανέλαβε μετά το τέλος του αγώνα Αλέσιο Λίσι.

Ο Ιταλός τεχνικός στην συνέντευξη Τύπου χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα της ομάδας του κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Παράλληλα, τόνισε πως η Καλαμάτα έκανε κάτι το διαφορετικό και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να την διαβάσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα ρεπό που έδωσε και αν το μετάνιωσε: «Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν δεν έδινα το ρεπό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι είμαι εγώ ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα».

Για το αν δεν «μέτρησε» σωστά την Καλαμάτα, κυρίως πνευματικά: «Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Οι αντίπαλοι έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό και δεν καταφέραμε να τους διαβάσουμε. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειχνε πριν τη διακοπή, αυτό είναι το λάθος μου. Δεν ελέγξαμε σωστά την περασμένη εβδομάδα. Απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, είμαι πολύ νευριασμένος με τη σημερινή εικόνα».

Για το πλάνο με τον Εντιαγέ: «Δεν συμφωνώ ότι παίξαμε με πολλές μπαλιές στον Σερίφ. Δεν είχαμε το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε καλύτερα. Ίσως στα δέκα τελευταία λεπτά του αγώνα παίξαμε με βαθιές μπαλιές, αλλά δεν ήταν αυτό το πλάνο μας».

Για τον λόγο της αλλαγής του Μιχαηλίδη: «Ο λόγος ήταν οι μικρές ενοχλήσεις που είχε. Μου ζήτησε να τον αλλάξω στο 37′, αλλά του είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο».

Για τα όσα πρέπει να αλλάξει: «Σίγουρα θα κάτσουμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα που πέρασε, ώστε να επαναφέρουμε την εικόνα που είχαμε στα τελευταία ματς».

Για τον Ελουστόντο και τις αποδοκιμασίες του κόσμου: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Αν κάποιος αισθάνεται στο γήπεδο, τότε μπορεί να το κάνει. Ο Αρίτζ είναι ένας έμπειρος παίκτης με μεγάλη καριέρα, οπότε μπόρεσε να αγωνιστεί με αυτό. Θα πρέπει να τον βοηθήσουμε, δεν ήταν το καλύτερό του ματς. Αν πει όμως κάποιος ότι χάσαμε εξαιτίας αυτού, είναι λάθος προσέγγιση του ματς. Όλοι μαζί χάνουμε και σήμερα φταίω εγώ».

Για τον Βάργκας: «Είχαμε μιλήσει για αυτόν, είναι ο καλύτερός τους παίκτης. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις στιγμές που δημιούργησε προβλήματα σε εμάς. Ήταν 3-4 στιγμές που πρέπει να αναλύσουμε τι πήγε λάθος».