Την αντίθεσή του στην απόφαση προφυλάκισης του Φίλιππου Καμπούρη και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου εξέφρασε ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, υποστηρίζοντας ότι η προσωρινή κράτηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προκαταβολή ποινής.

«Υπήρξαν αυτές οι προσωρινές κρατήσεις, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι πραγματικά άδικες», δήλωσε ο Απόστολος Λύτρας, στην εκπομπή Live News στο Mega αναφερόμενος στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να προφυλακιστούν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρεις κατηγορούμενοι.

Ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη αναφέρθηκε και στον ρόλο που, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, είχε ο εντολέας του στις εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

«Ο Καμπούρης ήταν αφανής εταίρος σε εταιρίες. Ήταν δηλαδή ο πραγματικός ιδιοκτήτης των εταιριών και για κάποιους λόγους που δεν ήθελε να φαίνεται, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι διαχειριστές αυτών των εταιριών. Υπήρχε ένα λογιστικό γραφείο που ασχολιόταν με όλα αυτά τα θέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του Απόστολου Λύτρα στο κλίμα γύρω από την υπόθεση

Ο συνήγορος υπεράσπισης άσκησε, παράλληλα, κριτική στο κλίμα που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνεται γύρω από υποθέσεις οι οποίες απασχολούν έντονα τη δημοσιότητα. «Όταν δημιουργείται ένα κλίμα, εγώ μέχρι στιγμής στις δικαστικές αίθουσες δεν έχω δει ποτέ να γίνεται το αντίθετο από το κλίμα που δημιουργείται», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Απόστολος Λύτρας υπογράμμισε ότι η προσωρινή κράτηση δεν ισοδυναμεί με καταδίκη.

«Όταν υπάρχει προσωρινή κράτηση, δεν είναι προκαταβολή ποινής», κατέληξε.