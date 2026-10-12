Σε ολοένα μεγαλύτερη αντιπαράθεση οδηγούνται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η προσπάθεια των δύο κομμάτων να επικρατήσουν στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ενόψει βέβαια και των επερχόμενων εθνικών εκλογών, συνοδεύεται πλέον από προσωπικές επιθέσεις, ιδιαίτερα σκληρές ανακοινώσεις και μια υπόθεση που έφτασε στη Δικαιοσύνη. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο στόχαστρο του Θανάση Καρτερού και του Πάνου Καμμένου, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης.

Κι όλα αυτά ενώ αναμένονται νέες δημοσκοπήσεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σειρά κατάταξης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προσώρας η ΕΛΑΣ εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, αν και η μεταξύ τους απόσταση φέρεται να είχε περιοριστεί σε σύγκριση με το καλοκαίρι. Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και της πολιτικής πρωτοβουλίας στην Κεντροαριστερά αποτελεί όπως γίνεται αντιληπτός, βασικό στοιχείο της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.

Το άρθρο Καρτερού που προκάλεσε την έκρηξη στο ΠΑΣΟΚ

Η νέα ένταση ξεκίνησε από παρέμβαση του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Ο δημοσιογράφος και επί χρόνια στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα αμφισβήτησε ευθέως τις επιλογές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Στο άρθρο του υποστήριξε ότι η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει να στρέψει την πολιτική της αντιπαράθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, καλλιεργώντας συνθήκες έντασης στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Κατά τον ίδιο, αυτή η τακτική ενδέχεται τελικά να εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία, καθώς δυσκολεύει τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Η Χαριλάου Τρικούπη θεώρησε ότι η παρέμβαση Καρτερού δεν αποτελεί μια μεμονωμένη προσωπική τοποθέτηση, αλλά συνδέεται με τις πολιτικές επιδιώξεις του πρώην πρωθυπουργού. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, συνδέοντας την όξυνση της αντιπαράθεσης με τον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Από την πλευρά της ΕΛΑΣ, η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου απέρριψε τη λογική ότι οι απόψεις ενός αρθρογράφου πρέπει να αποδίδονται στην ηγεσία ενός κόμματος. Υπερασπίστηκε την αυτονομία του Θανάση Καρτερού και υποστήριξε ότι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να απομακρύνει τη δημόσια συζήτηση από την υπόθεση της Άννας Παπαδοπούλου.

Από τον τηλεοπτικό καβγά στη Δικαιοσύνη

Την ίδια ώρα, μια άλλη σύγκρουση μεταξύ στελεχών των δύο κομμάτων απέκτησε δικαστική συνέχεια. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου κατέθεσε σήμερα μήνυση σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και σημερινού γραμματέα Αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για εξύβριση και απειλή.

Η υπόθεση αφορά όσα συνέβησαν στις 7 του μηνός, όταν οι δύο τους συμμετείχαν σε πολιτική συζήτηση στον τηλεοπτικό σταθμό ART. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής αντάλλαξαν έντονες κουβέντες, με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο να ασκεί κριτική στην Άννα Παπαδοπούλου για την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ και την προσχώρησή της στην ΕΛΑΣ. Εκείνη, απαντώντας, υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ».

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η ένταση συνεχίστηκε και μετά το τέλος της εκπομπής, όταν ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος φέρεται να την αποκάλεσε «σκουπίδι» και να κινήθηκε δύο φορές απειλητικά εναντίον της, επιχειρώντας, όπως ισχυρίζεται, να τη χτυπήσει. Με τη μήνυσή της, ζητά να εξεταστούν αυτόπτες μάρτυρες και να αναζητηθεί το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να εξακριβωθεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια και μετά τη μετάδοση της εκπομπής.

Στην αντιπαράθεση και ο Πάνος Καμμένος

Την ίδια ώρα νέο κύκλο αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του Πάνου Καμμένου, ο οποίος, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, αμφισβήτησε τη δυνατότητα του Νίκου Ανδρουλάκη να συσπειρώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας εκτίμησε ότι οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται, καθώς στελέχη με αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης Κώστα Σημίτη έχουν κινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πρόσωπα που συνδέονται με την πολιτική παράδοση του Γιώργου Παπανδρέου ενδέχεται να προσεγγίσουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Υποστήριξε ακόμη ότι μια ενδεχόμενη εκλογική ενίσχυση της ΕΛΑΣ θα μπορούσε να προσελκύσει στελέχη και ψηφοφόρους από διαφορετικές τάσεις της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Με αυτό το επιχείρημα άσκησε προσωπική κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, θεωρώντας ότι η στρατηγική του περιορίζει τις προοπτικές της παράταξής του. Η νέα αυτή παρέμβαση προκάλεσε οργισμένη ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία συνέδεσε τις τοποθετήσεις του Πάνου Καμμένου με την προηγούμενη επίθεση Καρτερού.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε την κυβερνητική συνεργασία του πρώην υπουργού με τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους στρέφονται πλέον εναντίον του αρχηγού του. Μάλιστα, η ανακοίνωση περιέλαβε ευθείες αιχμές κατά της ΕΛΑΣ, την οποία το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε ότι επιλέγει να επικεντρώνει την πολιτική αντιπαράθεσή της στη Χαριλάου Τρικούπη, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την κριτική προς την κυβέρνηση.

Με την ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε και στο ζήτημα του Θανάση Καρτερού, καλώντας ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί για τις δημόσιες παρεμβάσεις του παλαιού συνεργάτη του. Το κόμμα υποστηρίζει τέλος ότι η αντιπαράθεση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της ΕΛΑΣ να διεκδικήσει την πολιτική κυριαρχία στον χώρο της αντιπολίτευσης.