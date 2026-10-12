Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε στο ντέρμπι με ψυχολογία νικητή, παρότι ήταν πίσω στη βαθμολογία και απέναντί του είχε τον καλύτερο Παναθηναϊκό της 10ετίας. Οι γηπεδούχοι είχαν πάθος και δίψα για τη νίκη, κυνήγησαν όλες τις χαμένες μπάλες, έτρεξαν μέχρι να πέσουν κάτω, διεκδίκησαν όλες τις ψηλές μπαλιές και μπήκαν σε όλες τις φάσεις με τσαμπουκά. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν έκαναν οι Πράσινοι.

Ποιος παίκτη του Παναθηναϊκού θα «πληρώσει» την εμφάνισή του στο Γ. Καραϊσκάκης, τι έδειξαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο ντέρμπι και τα νέα δεδομένα σχετικά με το φαβορί για τον τίτλο. Διαβάστε περισσότερα στο Sportdog.gr