Με τον Κένεθ Βάργκας να οργιάζει και να κάνει άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα, σκοράροντας δις, κερδίζοντας ένα πέναλτι και μια αποβολή, η Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Στο γήπεδο υπήρξαν συνθήματα και αποδοκιμασίες, ενώ στα social media της ΠΑΕ υπάρχουν δεκάδες σχόλια κατά του Αλέσιο Λίσι, του Ιβάν Σαββίδη και των ποδοσφαιριστών!

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