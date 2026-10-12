Η απώλεια του πατέρα της, ο οποίος αυτοκτόνησε πριν από 40 χρόνια έπειτα από τη μάχη του με την κατάθλιψη, βρίσκεται πίσω από τη νέα πρωτοβουλία της Τατιάνας Μπλάτνικ για την ψυχική υγεία.

Με αφορμή την επέτειο, η ίδια ανακοίνωσε την καμπάνια «LET IT BE HEARD» του οργανισμού Breathe Hellas, καλώντας τον κόσμο να μιλήσει ανοιχτά, να ακούσει τους ανθρώπους γύρω του και να αναζητήσει τρόπους υποστήριξης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Τατιάνα Μπλάτνικ αναφέρθηκε στη σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, αλλά και στην προσωπική ημερομηνία που συνδέεται με την απώλειά της.

«Σήμερα, 12 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε που έχασα τον πατέρα μου στη δική του μάχη με τη κατάθλιψη», είπε, εξηγώντας ότι η ψυχική υγεία αφορά όλους, είτε μέσα από προσωπικές δυσκολίες είτε μέσα από την εμπειρία ενός αγαπημένου προσώπου.

Το μήνυμά της ήταν σαφές: «Τι μπορούμε να κάνουμε; Μιλήστε. Ακούστε. Σταματήστε να υποφέρετε στη σιωπή. Αφήστε τη φωνή σας να ακουστεί».

Η συμπλήρωση 40 ετών από την απώλεια και το μήνυμα ευαισθητοποίησης

Η Τατιάνα Μπλάτνικ κάλεσε φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που εκτιμά να μοιραστούν σκέψεις, προσωπικές εμπειρίες και πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία. Η πρωτοβουλία «LET IT BE HEARD», που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Ας ακουστεί», υλοποιείται μαζί με το Breathe Hellas και στηρίζεται στην ιδέα ότι οι προσωπικές ιστορίες μπορούν να ενθαρρύνουν και άλλους να μιλήσουν.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ίδια εξήγησε γιατί επέλεξε να συνδέσει την επέτειο με μια δράση υποστήριξης.

«Η ψυχική υγεία ήταν πάντα ένα θέμα πολύ κοντά στην καρδιά μου, και αυτή η χρονιά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε που έχασα τον πατέρα μου μετά τη μάχη που έδωσε με τη κατάθλιψη», έγραψε.

Όπως σημείωσε, με την πάροδο των χρόνων συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να μπορούν να μιλούν χωρίς φόβο ότι θα κριθούν και να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, προσκάλεσε φίλους της να καταθέσουν τη δική τους οπτική για την ψυχική υγεία, επισημαίνοντας ότι κάθε εμπειρία έχει τη δική της αξία.

Η πρωτοβουλία έχει και συγκεκριμένο οικονομικό στόχο: τη συγκέντρωση 40.000 ευρώ, με αφορμή τα 40 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της. Τα χρήματα προορίζονται για την ενίσχυση των προγραμμάτων θεραπείας μέσω τέχνης (art therapy) και ευεξίας του Breathe Hellas στα σχολεία.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Τατιάνα Μπλάτνικ προέτρεψε τους ακολούθους της να επικοινωνήσουν με κάποιον που έχουν καιρό να ακούσουν, να δώσουν χώρο σε μια δύσκολη συζήτηση και, εφόσον μπορούν, να συνεισφέρουν στην προσπάθεια.

«Ελάτε μαζί μας να μετατρέψουμε την ακρόαση σε πράξη. Μοιραστείτε τη φωνή σας, ακούστε κάποιον που το έχει ανάγκη και κάντε μια δωρεά αν μπορείτε. Κάθε συνεισφορά μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά», ανέφερε στην ανάρτησή της.