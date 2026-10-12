Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Ριάντ, λίγη ώρα μετά την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων για επικείμενη αεροπορική επίθεση.

More of Yemen’s Missiles in the skies of Saudi Arabia now We can hear explosions and what sounds like screaming. This is BAD, the escalations are going up FAST https://t.co/WZtQXscpaf — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 12, 2026

«Η ζώνη είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Κρατήστε την ψυχραιμία σας, παραμείνετε στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα», ανέφερε το μήνυμα των σαουδαραβικών αρχών.

Μάρτυρες που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν τρεις εκρήξεις στην πόλη, η οποία έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης τις τελευταίες ημέρες.

Ο συναγερμός έληξε έπειτα από λίγα λεπτά. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι προς το Ριάντ.