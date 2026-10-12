Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Handball Premier.

Οι «ερυθρόλευκοι» με μια εξαιρετική εμφάνιση πήραν τη νίκη απέναντι στην Ένωση, με 34-30 και έκαναν το έξι στα έξι στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς οι Πειραιώτες έχουν δώσει ήδη το ματς της 6ης αγωνιστικής με αντίπαλο την ΧΑΝΘ.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκορ (4-3, 7-7, 9-9). Στην συνέχεια ωστόσο οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +5 (20-15).

Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 21-15 και λίγο αργότερα με 24-18 και 27-20, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να μειώσουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 33-27 και στο τέλος να παίρνει τη νίκη με 34-30.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 7-7, 9-9, 13-11, 16-12, 20-15 (ημ.), 21-15, 24-18, 27-20, 31-23, 33-27, 34-30

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σκαραμέλι 4, Παναγιώτου 6, Παπαβασίλης 4, Βίντα, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 9, Κανδύλας, Τάρεκ, Νίκολιτς, Πασσιάς, Παγιάτης 2, Σμιτ 7, Σαλάχ, Εντάουι.

ΑΕΚ: Κοτανίδης, Αραμπατζής 3, Ματσουόκα, Μπατής 2, Παπαδιονυσίου 6, Μπάρος 1, Τοριάνι 4, Κουκουλάς 3, Σαφράνκο, Οκάνια, Χαριτωνίδης 4, Κόβατσετς 4, Βίστοροπ 2, Ματέους, Σικολά, Ζεναντί 1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Διομήδης Άργους – ΑΣΕ Δούκα 39-32

ΠΑΟΚ – Ζαφειράκης Νάουσας 29-13

ΓΑΣ Κιλκίς – Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24-29

Δράμα 1986 – Άρης Νίκαιας 24-21

Αθηναϊκός – ΧΑΝΘ 38-33

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 34-30