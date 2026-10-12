Περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια έχει διαθέσει μέχρι στιγμής ο Έλον Μασκ στον προεκλογικό κύκλο των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, επιδιώκοντας να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Από το συνολικό ποσό, τουλάχιστον 276 εκατ. δολάρια δόθηκαν από τον Ιούλιο και μετά, την ώρα που οι πιθανότητες των Δημοκρατικών να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία έχουν βελτιωθεί.

Τα ποσά επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της επιτροπής πολιτικής δράσης του Μασκ, America PAC. Σύμφωνα με τα στοιχεία χρηματοδότησης των εκστρατειών, ο επιχειρηματίας είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος μεμονωμένος πολιτικός δωρητής των φετινών εκλογικών αναμετρήσεων.

Γιατί το αποτέλεσμα αφορά και τον Μασκ

Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον ίδιο τον Μασκ. Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζητούν έρευνες για τις κρατικές συμβάσεις της SpaceX, της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος, αλλά και για το έργο του ως επικεφαλής του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πολιτικές δαπάνες του υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2025, όταν άρχισε ο τρέχων προεκλογικός κύκλος.

Πού κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια

Το μεγαλύτερο μέρος των δωρεών που έγιναν από τον Ιούλιο, 158 εκατ. δολάρια, κατέληξε στο Senate Leadership Fund, που στηρίζει την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία και συνδέεται με τον επικεφαλής της πλειοψηφίας, Τζον Θουν.

Άλλα 20 εκατ. δολάρια δόθηκαν στο Congressional Leadership Fund, την επιτροπή που στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής και συνδέεται με τον πρόεδρό της, Μάικ Τζόνσον. Στην America PAC του Μασκ κατευθύνθηκαν 76 εκατ. δολάρια.

Οι υπόλοιπες δωρεές περιλαμβάνουν:

10 εκατ. δολάρια στη Lone Star Liberty PAC , η οποία στηρίζει την υποψηφιότητα του Κεν Πάξτον για τη Γερουσία στο Τέξας.

, η οποία στηρίζει την υποψηφιότητα του Κεν Πάξτον για τη Γερουσία στο Τέξας. 10 εκατ. δολάρια στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Κυβερνητών .

. 2 εκατ. δολάρια στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Γενικών Εισαγγελέων.

Στο Τέξας, πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Πάξτον να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Στήριξη σε αμφίρροπες αναμετρήσεις

Η America PAC υποστηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε επτά πολιτείες με αμφίρροπες αναμετρήσεις, καθώς και σε περισσότερες από 30 εκλογικές μάχες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μασκ έχει χρηματοδοτήσει επίσης ομάδες που δεν δημοσιοποιούν την ταυτότητα των δωρητών τους. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της America PAC.