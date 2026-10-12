Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ανέμους που θα φτάσουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθεί και η Αττική, όπου οι πιο δύσκολες ώρες αναμένονται από αργά το απόγευμα έως το βράδυ της Τρίτης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διάρκεια των βροχοπτώσεων σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Ελλάδας, καθώς τα μεγάλα ύψη βροχής αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών, υπερχείλισης ρεμάτων και κατολισθήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, σε ορισμένες περιοχές είναι πιθανό μέσα σε 48 ώρες να πέσει βροχή που αντιστοιχεί στον μέσο όρο ολόκληρου του Οκτωβρίου.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Κακοκαιρία στην Αττική: Πότε αναμένονται οι ισχυρές καταιγίδες

Η Αττική θα επηρεαστεί κυρίως από αργά το απόγευμα έως αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν προβλέπονται βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου θα συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχοπτώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα καταιγίδων, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για την Αττική, τα εκτιμώμενα ύψη βροχής κυμαίνονται κατά τόπους από 20 έως 50 χιλιοστά, ενώ σε περιοχές που θα επηρεαστούν από εντονότερες καταιγίδες ενδέχεται να φτάσουν τα 60 έως 80 χιλιοστά. Οι ποσότητες αυτές είναι αξιοσημείωτες, καθώς ο μέσος όρος βροχής στην Αθήνα για ολόκληρο τον Οκτώβριο υπολογίζεται περίπου στα 50 χιλιοστά.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο την Τρίτη

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί προς την κεντρική, την ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Ιόνιο, δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησος: Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Τα έντονα φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα.

Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Τα έντονα φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα. Χαλκιδική: Οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι και να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι και να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα. Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια: Οι περιοχές αυτές συγκαταλέγονται στις πιο επιβαρυμένες, καθώς οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Οι περιοχές αυτές συγκαταλέγονται στις πιο επιβαρυμένες, καθώς οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Βορειοανατολική Πελοπόννησος και ανατολική Στερεά Ελλάδα: Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, με την Αττική να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο.

Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, με την Αττική να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο. Κρήτη και Δωδεκάνησα: Τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς το νότιο Αιγαίο από τις βραδινές ώρες, με τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τα Δωδεκάνησα να επηρεάζονται σταδιακά.

Οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Τσατραφύλλιας: Σε 48 ώρες μπορεί να πέσει βροχή ενός ολόκληρου Οκτωβρίου

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για περιοχές όπου τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής μέσα στο επόμενο 48ωρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη Μαγνησία και κυρίως το Πήλιο, τις Σποράδες, καθώς και τη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Στις συγκεκριμένες περιοχές, τα συνολικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χιλιοστά, ενώ ορισμένα προγνωστικά σενάρια εμφανίζουν ποσότητες της τάξης των 130 έως 150 χιλιοστών.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων, ο μέσος όρος βροχής για ολόκληρο τον Οκτώβριο υπολογίζεται περίπου στα 65 χιλιοστά για τον Βόλο, στα 75 χιλιοστά για τη Σκιάθο και στα 60 χιλιοστά για τη Χαλκίδα.

Ο κίνδυνος πλημμυρών δεν εξαρτάται, ωστόσο, μόνο από το συνολικό ύψος της βροχής. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων, η κατάσταση του εδάφους και η δυνατότητα απορροής των υδάτων.

Δύσκολη και η Τετάρτη σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Στις περιοχές αυτές οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επιμείνουν έως αργά το απόγευμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές κοντά σε ρέματα, σε χαμηλά σημεία και σε οικισμούς που έχουν αντιμετωπίσει πλημμυρικά προβλήματα στο παρελθόν.

Στα Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα προβλέπεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ στη δυτική Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, οι καταιγίδες ενδέχεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.

Άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – Κίνδυνος για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, σημαντικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό. Η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται οι ριπές να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων ή απαγορευτικά απόπλου. Για τον λόγο αυτό, οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, ακόμη και όταν δεν βρέχει έντονα στο σημείο όπου βρίσκονται, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί απότομα. Συνιστάται επίσης να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και να αποφεύγεται η παραμονή κοντά σε δέντρα, στύλους και αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου συγκεντρώνεται νερό ή η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Πότε αναμένεται να υποχωρήσει η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, τοπικές βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και στην Κρήτη. Παράλληλα, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι είναι πιθανό να διατηρηθούν σε τμήματα του Αιγαίου και μετά την εξασθένηση των καταιγίδων.