Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έναρξη της δεύτερης και τρίτης φάσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων την Τρίτη αναμένει η Ουκρανία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Άντριι Σιμπίχα.

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έναρξη της δεύτερης και τρίτης φάσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων την Τρίτη αναμένει η Ουκρανία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Άντριι Σιμπίχα.

Η δήλωσή του ακολούθησε την ψήφιση νομοσχεδίου από την ουκρανική βουλή, το οποίο επεκτείνει τα δικαιώματα της ουγγρικής και άλλων μειονοτήτων να εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα.

Η νομοθετική παρέμβαση αποτελεί μέρος συμφωνίας με τη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, με στόχο να αρθούν οι ενστάσεις που εμπόδιζαν την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας.

Ο Σιμπίχα συναντήθηκε τη Δευτέρα με την Ουγγαρέζα ομόλογό του, Ανίτα Όρμπαν, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο. Οι δύο υπουργοί χαιρέτισαν την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών.

Good to meet @andrii_sybiha in Luxembourg. We welcome today’s important step by the Ukrainian Parliament on minority education rights. A positive result of months of joint work and constructive dialogue. Thank you to our Ukrainian partners. Let’s keep this momentum going! 🇭🇺🤝🇺🇦 — Anita Orban (@_OrbanAnita) October 12, 2026

«Χαιρετίζουμε το σημερινό σημαντικό βήμα του κοινοβουλίου της Ουκρανίας στο θέμα των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας», έγραψε η Όρμπαν σε ανάρτησή της στο Χ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε το νομοσχέδιο αργότερα τη Δευτέρα, οπότε και απέκτησε ισχύ νόμου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ουκρανικού κοινοβουλίου.