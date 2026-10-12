Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για έναν 22χρονο στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στα Χανιά, καθώς τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν πήγε για κολύμπι.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο αγνοούμενος είναι υπήκοος Ινδίας και εργάζεται σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Συνάδελφός του ενημέρωσε τις αρχές ότι ο νεαρός μπήκε στη θάλασσα από μικρό λιμανάκι και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Αναζητήσεις από θάλασσα και ξηρά

Στην επιχείρηση, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Παράλληλα, στελέχη του Λιμενικού ερευνούν την ακτογραμμή, με τη συμμετοχή υπηρεσιακού οχήματος, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και ιδιώτης δύτης.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν φακούς και τους προβολείς των σκαφών για να φωτίσουν τη θαλάσσια επιφάνεια, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Τις προσπάθειες δυσκολεύουν οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι, έντασης 5 έως 6 μποφόρ, που πνέουν στην περιοχή. Οι έρευνες συνεχίζονται από θάλασσα και ξηρά.