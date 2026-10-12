Αντί για παγωμένο αέρα, εργαζόμενοι σε γαλλικά σουπερμάρκετ φέρεται να συνάντησαν κύματα ζέστης όταν άνοιξαν τους καταψύκτες το πρωί της Δευτέρας. Μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης ανέβασε τη θερμοκρασία ορισμένων μονάδων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστρέφοντας μεγάλες ποσότητες τροφίμων και προκαλώντας, σε κάποιες περιπτώσεις, πυρκαγιές.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι άνοιξε έρευνα για την επίθεση, η οποία έπληξε συνδεδεμένα συστήματα ψύξης μεγάλων αλυσίδων σε όλη τη Γαλλία. Η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη, με τις πρώτες αναφορές να δείχνουν ότι το συνολικό κόστος θα μπορούσε να φτάσει σε εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέθεσε στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας ANSSI να διερευνήσει την υπόθεση. Σύμφωνα με πηγή από το γραφείο του, η Γαλλία συντονίζεται με τους Ευρωπαίους εταίρους της, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλες χώρες, ενώ εξετάζεται εάν κινδυνεύουν επιπλέον γαλλικές επιχειρήσεις.

Έξι ώρες στους 50 βαθμούς – Όλα τα τρόφιμα απορρίφθηκαν

Ο όμιλος Les Mousquetaires, στον οποίο ανήκουν οι αλυσίδες Intermarché και Netto, επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν καταστήματά του. Tο AFP αναφέρει τουλάχιστον 300 καταστήματα Intermarché και Netto συνολικά.

Σύμφωνα με τον όμιλο, η θερμοκρασία στα ψυγεία έφτασε τους 50°C επί έξι ώρες. Όλα τα τρόφιμα που επηρεάστηκαν απορρίφθηκαν, ώστε να αποκλειστεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Η Carrefour ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν 80 σουπερμάρκετ, διευκρινίζοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των 6.000 καταστημάτων της δεν επηρεάστηκε. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε περισσότερα από 100 καταστήματα της Coopérative U, καθώς και στο 5% του δικτύου Monoprix.

«Πρωτοφανές και απαράδεκτο»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coopérative U, Ντομινίκ Σελσέρ, χαρακτήρισε την επίθεση εξαιρετικά σοβαρή και πρωτοφανή, υπογραμμίζοντας ότι στοχοποιήθηκε εξοπλισμός απαραίτητος για τη συντήρηση φρέσκων προϊόντων και τον εφοδιασμό των πολιτών.

Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι κινητοποιήθηκαν πλήρως και συνεργάζονται με ειδικούς στα συστήματα ψύξης, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία τους το συντομότερο δυνατό.

Την επίθεση καταδίκασε και ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, Κριστόφ Χάνσεν, ζητώντας μεγαλύτερη προσοχή στην επισιτιστική ασφάλεια. «Η εργαλειοποίηση των τροφίμων έχει γίνει πραγματικότητα», έγραψε στο Χ.

Je condamne fermement la cyber attaque visant des produits alimentaires chez @intermarche @CooperativeU @Leclerc La sécurité alimentaire nécessite plus d’attention à tous les niveaux. Car l’instrumentalisation de l’alimentation est devenue une réalité. @UEFrance — Christophe Hansen (@CHansenEU) October 12, 2026

Κενό ασφαλείας σε παλαιό λογισμικό

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρωθυπουργό, η ANSSI εντόπισε ευπάθεια σε λογισμικό της δανέζικης εταιρείας Danfoss, που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση συστημάτων ψύξης.

Η Danfoss δήλωσε ότι γνωρίζει περιστατικά στη Γαλλία που επηρεάζουν περιορισμένο αριθμό τέτοιων συστημάτων. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μονάδες που επλήγησαν λειτουργούσαν με παρωχημένο λογισμικό.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι εδώ και καιρό συμβουλεύει τους πελάτες της να εγκαθιστούν τις τελευταίες ενημερώσεις στα υποστηριζόμενα συστήματα και να αντικαθιστούν τις παλαιότερες εγκαταστάσεις με σύγχρονες λύσεις.

Προβλήματα σε Ολλανδία, Βέλγιο και ΗΠΑ

Παράλληλα, ο όμιλος Ahold Delhaize ανακοίνωσε ξεχωριστό «ζήτημα ασφαλείας» στο δίκτυό του και έθεσε αρκετά ηλεκτρονικά συστήματα εκτός λειτουργίας για να τα προστατεύσει.

Η εφαρμογή της Albert Heijn, της μεγαλύτερης αλυσίδας σουπερμάρκετ στην Ολλανδία, ενημέρωνε τους πελάτες ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν παραδόσεις λόγω περιστατικού κυβερνοασφάλειας. Τα φυσικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά, ενώ οι διαδικτυακές παραγγελίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των πωλήσεων της αλυσίδας, σύμφωνα με το Reuters.

Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης σε ηλεκτρονικά ταμπελάκια τιμών, ενώ, σύμφωνα με βελγικά μέσα, επηρεάστηκαν καταστήματα Delhaize στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο.

Στις ΗΠΑ, οι ιστοσελίδες των αλυσίδων του ομίλου Stop & Shop, Giant, Hannaford και Food Lion εμφάνιζαν ειδοποιήσεις ότι ήταν προσωρινά εκτός λειτουργίας.