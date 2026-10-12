Έπειτα από 42 χρόνια στον μητροπολιτικό θρόνο της Μηθύμνης, ο 96χρονος Χρυσόστομος υπέβαλε την παραίτησή του, ολοκληρώνοντας μια μακρά περίοδο ποιμαντικής παρουσίας στη Λέσβο.

Ο ιεράρχης, ο οποίος μέχρι σήμερα ασκούσε παράλληλα καθήκοντα αντιπροέδρου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, γνωστοποίησε την απόφασή του κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος και τα μέλη της ΔΙΣ.

Η απόφαση, πάντως, φέρεται να μην αποτέλεσε έκπληξη για εκκλησιαστικούς κύκλους: σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η πρόθεσή του να αποχωρήσει ήταν γνωστή εδώ και κάποιο διάστημα, πριν ακόμη αρχίσουν οι εργασίες της Ιεραρχίας.

Σύμφωνα με το , η αποχώρησή του συνδέεται με το προχωρημένο της ηλικίας του. Καθήκοντα τοποτηρητή της Μητρόπολης Μηθύμνης αναλαμβάνει ο μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, μέχρι την εκλογή νέου μητροπολίτη, μέσω των προβλεπόμενων εκκλησιαστικών διαδικασιών.

Μια διαδρομή 72 χρόνων στην Εκκλησία

Ο Χρυσόστομος Καλαματιανός γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 27 Μαΐου 1930 και είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χειροτονήθηκε διάκονος στις 3 Οκτωβρίου 1954 και πρεσβύτερος στις 23 Απριλίου 1967, συμπληρώνοντας φέτος 72 χρόνια από την πρώτη χειροτονία του.

Από το 1954 έως το 1984 υπηρέτησε στη Μητρόπολη Αττικής ως διάκονος, εφημέριος, ιεροκήρυκας και πνευματικός, ενώ την περίοδο 1974–1976 διετέλεσε γραμματέας της.

Ακολούθησε η υπηρεσία του στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το 1976 έως το 1984, ως γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευποιίας και ως αρχειοφύλακας. Το 1984 εξελέγη μητροπολίτης Μηθύμνης, συνδέοντας έκτοτε την εκκλησιαστική του πορεία με τη Λέσβο.

«Οι άνθρωποι δεν τελειώνουν»

Την αποχώρησή του σχολίασε ο αρχιμανδρίτης Πρόχορος Ζιμβραγουδάκης, με μήνυμα που δημοσίευσε το Aeolos TV. Περιέγραψε τον Χρυσόστομο ως ήρεμο και πράο ιεράρχη, τονίζοντας ότι θα παραμείνει στις καρδιές και τις προσευχές των πιστών.

«Οι άνθρωποι δεν “τελειώνουν”, σε όποιο στάδιο της ζωής κι αν βρίσκονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.