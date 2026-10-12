Περιορισμούς στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα ετοιμάζεται να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Πεκίνο που, σύμφωνα με τους Financial Times, απέτρεψε μια ευρύτερη εμπορική σύγκρουση.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε την Παρασκευή έπειτα από διήμερες διαπραγματεύσεις, προβλέπει την εφαρμογή ενός μέτρου εμπορικής διασφάλισης, εφόσον λάβει την έγκριση των κρατών-μελών. Οι εισαγωγές θα επιτρέπονται μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, ενώ πάνω από αυτό θα ενεργοποιούνται υψηλοί πρόσθετοι δασμοί.

Τρεις πηγές με γνώση της συμφωνίας ανέφεραν στους Financial Times ότι η Κίνα θα αποδεχθεί την ποσόστωση και δεν θα απαντήσει με αντίποινα κατά ευρωπαϊκών εισαγωγών εξαιτίας του συγκεκριμένου μέτρου.

Περίπου 350.000 οχήματα το όριο για το 2027

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που επικαλείται η εφημερίδα, η αρχική ετήσια ποσόστωση για το 2027 αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 350.000 οχήματα, με αύξηση κατά 6% ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε ότι η συμφωνία θα μειώσει περισσότερο από το μισό τις προβλεπόμενες κινεζικές εξαγωγές υβριδικών προς την ΕΕ την επόμενη τετραετία, περιορίζοντάς τες κατά αρκετά εκατομμύρια οχήματα.

Μόνο για το 2027, η μείωση υπολογίζεται σε 500.000 έως 700.000 οχήματα σε σχέση με τις προβλέψεις, με εκτιμώμενο περιορισμό του ευρωπαϊκού εμπορικού ελλείμματος κατά 10 έως 14 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές κινεζικών υβριδικών στην ΕΕ βρίσκονταν σε πορεία να φτάσουν περίπου τις 800.000 μονάδες φέτος, από 300.000 το 2025.

Το Πεκίνο αποδέχεται τη συμφωνία, αλλά κρατά ανοιχτή την πόρτα του ΠΟΕ

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία εξασφαλίζει περιθώριο εξαγωγών και σταθερή ανάπτυξη για τις κινεζικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και των δύο πλευρών.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος κινεζικών προϊόντων ή εταιρειών, σημειώνοντας ότι η ποσόστωση της Κίνας δεν θα είναι χαμηλότερη από εκείνη οποιασδήποτε άλλης πηγής εισαγωγών στην ΕΕ.

Παράλληλα, το Πεκίνο διατήρησε το δικαίωμα προσφυγής στους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και διεκδίκησης εμπορικών αντισταθμισμάτων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Ανακούφιση για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Τη συμφωνία υποδέχθηκε θετικά η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ομαλή εξέλιξη της κινεζικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ένωση προειδοποιεί ότι η απότομη άνοδος των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών έχει αποσταθεροποιητική επίδραση στην αγορά.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα κινεζικής προέλευσης αυτοκίνητα κατείχαν το 25% της ευρωπαϊκής αγοράς επαναφορτιζόμενων υβριδικών (plug-in hybrid) και το 14% της αγοράς άλλων υβριδικών. Και στις δύο κατηγορίες, το αντίστοιχο μερίδιο ήταν μόλις 2% το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι FT.

Μια συμφωνία δεν λύνει το ευρύτερο πρόβλημα

Παρά τη συμφωνία για τα αυτοκίνητα, οι πιέσεις στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ–Κίνας παραμένουν. Το ευρωπαϊκό έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών με την Κίνα έφτασε τα 360 δισ. ευρώ το 2025, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 103 δισ. ευρώ, από 93 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία ζητά η συμφωνία να αποτελέσει την αρχή ευρύτερων παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τον κλαδικό φορέα Cefic, το εμπορικό ισοζύγιο χημικών προϊόντων με την Κίνα πέρασε μέσα σε μία δεκαετία από μικρό πλεόνασμα σε έλλειμμα άνω των 15 δισ. ευρώ το 2025.

Γαλλία και Γερμανία έχουν επίσης ζητήσει ένα νέο εργαλείο εμπορικής άμυνας «έσχατης ανάγκης», το οποίο θα μπορούσε να αποκλείει την πρόσβαση ορισμένων κινεζικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι δύο χώρες κατηγορούν την Κίνα για επιδοτήσεις και υπερβολικές εξαγωγές ώστε να αντισταθμίσει την ασθενή εσωτερική ζήτηση – κατηγορίες που το Πεκίνο απορρίπτει.

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι η συμφωνία για έναν μόνο κλάδο δεν αντιμετωπίζει τις βαθύτερες εμπορικές ανισορροπίες.