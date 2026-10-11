Για τις επιλογές που μεταμόρφωσαν την καθημερινότητά του μετά την οικονομική κρίση το 2010 τοποθετήθηκε ο Θανάσης Ευθυμιάδης, εξηγώντας πώς αποφάσισε να απομακρυνθεί από τους γρήγορους ρυθμούς του παρελθόντος.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα διδάγματα που αποκόμισε από τις αντιξοότητες, δηλώνοντας: «Πλέον είμαι ευγνώμων για τις δοκιμασίες στη ζωή μου. Τις βλέπω με τα μάτια του τώρα. Ήταν σπουδαία μαθήματα που με οδήγησαν ώστε αυτή τη στιγμή να επιλέγω πράγματα χρήσιμα για τη ζωή μου.

Μέσα από τις προδοσίες, από τα δύσκολα, από τον Γολγοθά, θα έρθει η Ανάσταση. Αν δεν φτάσουμε στην προδοσία, δεν θα έρθει η Ανάσταση. Αν τα πράγματα ήταν να γίνονται μόνο με τον εύκολο δρόμο, ο Χριστός από τις ομιλίες θα πήγαινε στην Ανάσταση. Οι δυσκολίες με έκαναν να καταλάβω ότι τα δύσκολα μονοπάτια οδηγούν σε μικρούς παραδείσους».

Συνεχίζοντας τη συζήτηση για την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2010, πρόσθεσε: «Έγινε μια αλλαγή το 2010, μια παγκόσμια οικονομική κρίση που μας άλλαξε πάρα πολύ. Εγώ εκεί πήρα μια γενναία απόφαση, ότι προτιμώ να είμαι δίπλα στην υλοποίηση της προσευχής μου, παρά να τρέχω για εκατό δουλειές μαζί για να συντηρήσω αυτά που αδίκως είχα στη σπάταλη ζωή που είχα. Νομίζω όλοι ήμασταν σπάταλοι εκείνη την εποχή. Καθόλου δεν μου λείπει εκείνη η εποχή. Το χόρτασα».

Παράλληλα, συμπλήρωσε για την αποκάλυψη του χαρακτήρα των ανθρώπων στα δύσκολα: «Λέω στα παιδιά μου ότι κάποτε τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά κάθε μέρα, και δε με πιστεύουν…Όλοι είχαν λεφτά σύμφωνα με το μέτρο του, και δε φαινόταν ο αληθινός μας χαρακτήρας. Οπότε, με το που ήρθε η οικονομική κρίση, για μένα ήταν άλλο ένα δώρο ώστε να καταλάβω των αληθινό χαρακτήρα των ανθρώπων, των συνεργατών, του περιβάλλοντος που ζούσα… Δε μου λείπει καθόλου αυτή η εποχή γιατί το χόρτασα…».

Οι ανθρώπινες σχέσεις, η επαφή με τη φύση και ο γάμος

Αναφερόμενος στη σημασία της φύσης, ο Θανάσης Ευθυμιάδης τόνισε: «Η βοήθεια της φύσης, που για εμένα είναι μια καθημερινή επαφή, έστω στο παρκάκι της γειτονιάς μου, λίγο να κάτσω στα δέντρα, να ακούσω τα πουλιά, αυτό για μένα είναι μια τεράστια βοήθεια, αναγκαία, και με βοηθάει να μπορώ να ζήσω σε αυτή την πόλη».

Όταν η συζήτηση πέρασε στις προσωπικές σχέσεις και τις πιθανές εντάσεις με τη σύζυγό του, Άννα Δημητρίεβιτς, ο ηθοποιός σημείωσε:

«Και η γυναίκα μου κρατάσει απόλυτη επαφή με τη φύση. Με την Άννα μπορούμε να τσακωθούμε, αλλά όχι μόνο να τσακωθούμε, μπορούμε και να χωρίσουμε γιατί ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο.

Αυτό που ζούμε τώρα εμείς, η γενιά μας…το ότι είσαι σήμερα με έναν άνθρωπο σε μια σχέση ή έναν γάμο, δε σημαίνει ότι θα είσαι και αύριο. Τα πράγματα αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η προετοιμασία, η εκπαίδευση που έχει κάνει ο καθένας μέσα του, θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να συνεχίσεις με έναν άνθρωπο ή και τον τρόπο με τον οποίο μπορείς και να μη συνεχίσεις. Μου άρεσε πολύ η στάση του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου, ναι, ολοκληρώνεται ένας κύκλος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα τον ολοκληρώσεις δείχνει το πώς έχεις καλλιεργήσει τον εαυτό σου».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού, η οποία αναρωτήθηκε: «Προσπαθείς να μου πεις κάτι;», με τον ίδιο να απαντά: «Όχι, απλώς είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς».

Τέλος, μιλώντας για τις δύο κόρες τους, ανέφερε: «Οι κόρες μου είναι 18 και κάτι, και η άλλη 17. Έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο μεταξύ τους, ντύνονται πολύ διαφορετικά, ακούνε άλλη μουσική, έχουν άλλες παρέες, πηγαίνουν σε πολύ διαφορετικά μέρη…».