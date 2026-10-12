Σοβαρή καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού περίπου 4 ετών σε παιδικό σταθμό στη Φθιώτιδα έχουν υποβάλει οι γονείς του παιδιού στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα στο MEGA, η συμπεριφορά της μικρής άλλαξε από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον σταθμό, ενώ η ίδια αναφέρει ότι το παιδί τής εκμυστηρεύτηκε όσα φέρεται να βίωσε.

Στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές απευθύνθηκαν οι γονείς ενός κοριτσιού περίπου 4 ετών στη Φθιώτιδα, καταγγέλλοντας περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδικό σταθμό της περιοχής. Η καταγγελία αφορά συγκεκριμένη εργαζόμενη στη δομή, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA.

Όπως περιέγραψε η μητέρα του παιδιού, η συμπεριφορά της κόρης της άρχισε να αλλάζει μετά την έναρξη της φοίτησής της στον παιδικό σταθμό. Η μικρή, σύμφωνα με την ίδια, απομονωνόταν και αντιδρούσε έντονα όταν η συζήτηση στρεφόταν στο σχολείο.

«Μου είπε “δεν θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο”. Με το που άρχισα να μιλάω για το σχολείο, το παιδί έκανε πολύ νευρικές κινήσεις, πάνω μου ερχόταν, δεν με κοιτούσε στα μάτια και πίεζε το πηγούνι της προς εμένα. Φαινόταν ότι με το βλέμμα της κάτι την βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει πάρα μα πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ερώτηση που έκανε το παιδί να μιλήσει

Η μητέρα, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί, επιχείρησε να προσεγγίσει το παιδί με ερωτήσεις, προκειμένου να μάθει περισσότερα για όσα το απασχολούσαν.

Όπως είπε στο MEGA, όταν τη ρώτησε αν κάποιος της είχε ζητήσει να κρατήσει κάτι μυστικό και να μην το αποκαλύψει σε κανέναν, η μικρή απάντησε καταφατικά και στη συνέχεια άρχισε να μιλά.

«(Την ρώτησα) “Υπάρχει κάποιος που σου ’χει πει να κρατήσεις κάτι μυστικό, να μην το πεις σε κανέναν” και με το που έκανα αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν “ναι” και μετά το παιδί ξεκλείδωσε και μίλησε», περιέγραψε.

Μετά την αποκάλυψη, οι γονείς επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παιδικό σταθμό και προχώρησαν σε καταγγελία στην εισαγγελία και στην αστυνομία, αναφέροντας συγκεκριμένο πρόσωπο ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

Ερωτήματα για την εργαζόμενη στον παιδικό σταθμό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η καταγγελλόμενη είναι εργαζόμενη που είχε προσληφθεί από τον δήμο και είχε τοποθετηθεί σε θέση στον παιδικό σταθμό διαφορετική από το αντικείμενο της ειδικότητάς της.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες τοποθέτησής της στη συγκεκριμένη δομή, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει μετά την καταγγελία των γονέων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εργαζόμενη δεν είχε απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον μέχρι τον χρόνο μετάδοσης του ρεπορτάζ. Το MEGA επικοινώνησε με τη δήμαρχο της περιοχής, ζητώντας απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει καταγραφεί μέχρι τότε κάποια ενέργεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η διερεύνηση της καταγγελίας από τις αρμόδιες αρχές είναι κρίσιμη για τη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και την προστασία του παιδιού. Μέχρι να υπάρξουν επίσημα στοιχεία από την έρευνα, οι αναφορές σε βάρος της εργαζόμενης παραμένουν καταγγελίες και δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής.