Ο Σταμάτης Γονίδης παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο, Μάγδα Τσέγκου, όπου κάποιες απαντήσεις του τραγουδιστή προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day». Ο γνωστός τραγουδιστής κλήθηκε να τοποθετηθεί για δύο περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του προς τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και στο σχόλιο που είχε κάνει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».

«Αυτό που είπα για τον Γιώργο Μαζωνάκη το είπα με χιούμορ. Ο Γιώργος, αν ήταν ζωντανός, θα γέλαγε ακόμα. Δεν το πίστεψα και δεν το πιστεύω ότι πέθανε ο Γιώργος», σημείωσε αρχικά.

Όσο για το περιστατικό με τον Ηλία Κασιδιάρη, ο Σταμάτης Γονίδης σχολίασε: «Έχω να πω σε όλους αυτούς που έκαναν κακόβουλα σχόλια ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας».