Σε μια ιδιαίτερη αναφορά στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε μια λεπτομέρεια που έχει παρατηρήσει ο ίδιος, καθώς περνά συχνά έξω από την κατοικία του τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντας την εικόνα που αντικρίζει σοκαριστική.

Με αφορμή όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να μεταφέρει τη δική του προσωπική εμπειρία. Όπως ανέφερε, η κατοικία παραμένει σφραγισμένη, ενώ έξω από αυτήν εξακολουθούν να υπάρχουν λουλούδια.

Αυτό που του έχει προκαλέσει μεγαλύτερη εντύπωση, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι το φως στο δωμάτιο του τραγουδιστή παραμένει αναμμένο. Ο παρουσιαστής εξήγησε πως έχει περάσει αρκετές φορές από το σημείο, ακόμη και τις βραδινές ώρες, διαπιστώνοντας ότι κανείς δεν έχει σβήσει το συγκεκριμένο φως.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Εγώ ακόμα πηγαίνω στο σπίτι του Μαζωνάκη, στη Βούλα, και ακόμα υπάρχουν λουλούδια έξω από το σπίτι. Και ακόμα είναι αναμμένο το φως πάνω, στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν έχει πάει κανείς να το κλείσει. Είναι σφραγισμένο το σπίτι. Είναι σοκαριστικό αυτό. Πάω βράδυ και βλέπω το φως που καίει. Το βλέπω και είναι σοκαριστικό».

Δείτε το σημείο στο 01:24: