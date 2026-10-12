Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα τα οποία θα δώσουν απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για όσα έγιναν στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

«Ο τεχνικός μας σύμβουλος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο έρευνας, αλλά έχουμε ζητήσει να πάνε οι εξετάσεις και στη Γερμανία σε ένα εργαστήριο εξειδικευμένο, όπου θα γίνει μια ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών. Αναμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα», επεσήμανε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Μπάμπης Λυκούδης, στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

«Η μιδαζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση»

Για το αίτημα από την πλευρά της κατηγορούμενης γιατρού να γίνει έλεγχος στο σπίτι του τραγουδιστή για το εάν είχε φαρμακευτικές ουσίες, ο κ. Λυκούδης σχολίασε: «Είναι ένα επιχείρημα που δεν έχει βάση, η μιδαζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση».

Για το εάν βρέθηκαν ουσίες στο σπίτι του τραγουδιστή ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε πως «βρέθηκαν Xanax, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Σε αυτά τα σκευάσματα δεν υπάρχουν ούτε μιδαζολάμη ούτε προποφόλη, που είναι ουσίες για βαριά και ταχεία νάρκωση. Δεν συνηθίζεται να τις παίρνει έτσι κανένας ιδιώτης», σημειώνοντας πως αυτά τα φάρμακα του χορηγήθηκαν. Ακολούθως, σημείωσε πως στο χρηματοκιβώτιο του καλλιτέχνη δεν εντοπίστηκε τίποτα. Μιλώντας στην εκπομπή, η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, είπε πως «αυτές οι ουσίες ούτε στο ιατρείο έπρεπε να βρεθούν, γιατί τις χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι».

Παράλληλα, η Ματίνα Παγώνη άφησε το ενδεχόμενο η βλάβη στην καρδιά να προκλήθηκε από τις ουσίες αλλά και την πλασμαφαίρεση. «Το φάρμακο που μπορεί να δημιουργήσει όλη την ιστορία ήταν η προποφόλη, αν δόθηκε, γιατί αυτό θα το δούμε από τα αποτελέσματα, και σε τι ποσότητα έχει δοθεί. Γενικά η διαχείριση αυτού του περιστατικού που έγινε σε αυτό το ιατρείο ήταν λάθος από την αρχή», επεσήμανε.

Αναφορικά με την πλασμαφαίρεση που έκανε η γιατρός στην ίδια την κόρη της, η κα Παγώνη σχολίασε πως «δεν το πιστεύω ότι μια μάνα έβαλε το παιδί της σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να έχει μια σοβαρή νόσο, χωρίς να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, για διαφημιστικούς λόγους. Ένα παιδί 18 χρονών σε αυτή τη διαδικασία, είναι δυνατόν;».

Τι λέει ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης

Στις αρχές της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε το πρωί της Δευτέρας 12/10 ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η χορήγηση ενός επικίνδυνου κοκτέιλ ουσιών, συγκεκριμένα προποφόλης και μιδαζολάμης, από την 56χρονη γιατρό κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

«Οι ουσίες οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια είναι η μιδαζολάμη και η προποφόλη. Θα πρέπει φυσικά να έχουμε ένα πλήρες πάνελ όλων των φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών οι οποίες θα διαπιστωθούν. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι μία συνήθης τακτική των αναισθησιολόγων για την καταστολή. Είναι όμως φαρμακευτικά σκευάσματα και, όταν βρίσκονται σε χέρια τα οποία δεν έχουν την τεχνική ικανότητα και τις γνώσεις τις επιστημονικές να τις διαχειριστούν, μπορούν να καταστούν εύκολα θανατηφόρες, με αποτέλεσμα πάντα την ανακοπή του ασθενή», εξήγησε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.

Όπως είπε ο ίδιος, οι ουσίες αυτές χορηγούνται ενδοφλέβια και όχι σε μορφή χαπιού.

«Επειδή ακούγεται ότι πιθανόν να τις πήρε μόνος του ή μπορεί να ήταν στο πλαίσιο μιας φαρμακευτικής χρόνιας αγωγής, δεν είναι τέτοια σκευάσματα. Είναι σκευάσματα τα οποία χορηγούνται ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά, όσον αφορά τη μιδαζολάμη, και αφορούν αναισθησιολογικά φάρμακα, δηλαδή φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνο από τους αναισθησιολόγους κατά την αναισθησία», επεσήμανε.

Η τοξικολογική ανάλυση αναμένεται να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο που μεσολάβησε από τη χορήγηση των ουσιών μέχρι τον θάνατο, ενώ οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν εάν οι βλάβες στα όργανα είναι συμβατές με τη δράση των συγκεκριμένων φαρμάκων.