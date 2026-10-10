Για μια ακόμα χρονιά, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, το The Voice με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή να είναι αισθητή.

Αφού ο παρουσιαστής του μουσικού τάλεντ σόου υποδέχθηκε στο πλατό τους «παλιούς» coaches, δηλαδή τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου, έφτασε η στιγμή να καλωσορίσει την «καινούργια” στον συγκεκριμένο ρόλο.

Ο λόγος, βεβαίως, για την Πάολα η οποία και επί της ουσίας πήρε τη θέση του αείμνηστου καλού της φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Αφού εμφανίστηκε στο πλατό και κατευθύνθηκε προς την καρέκλα της, λοιπόν, σύσσωμοι οι άλλοι τρεις coaches και ο παρουσιαστής του The Voice έσπευσαν να της προσφέρουν μια τρυφερή αγκαλιά.

«Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλή σεζόν να έχουμε, με πάρα πολύ αγάπη» παραδέχθηκε, με χαμόγελο, η λαϊκή ερμηνεύτρια στον αέρα του ΣΚΑΪ.

Αμέσως μετά, δε, ο Γιώργος Λιανός έδωσε το σήμα για να αρχίσει ο νέος κύκλος του μουσικού τάλεντ σόου υπογραμμίζοντας με χιούμορ στην Πάολα πως «η φωνή σου μας έχει συνοδεύσει στα πιο αμαρτωλά βράδια μας και δεν μας έφταναν. Οπότε θέλουμε κι άλλα να έχουμε εδώ μαζί σου».