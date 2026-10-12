Σε ηλικία μόλις 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός RJ Mitte, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ στην τηλεοπτική σειρά Breaking Bad.

Την είδηση αποκάλυψε τη Δευτέρα (12/10) το αμερικανικό μέσο TMZ, επικαλούμενο αξιωματούχο της τοπικής διοίκησης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός πέθανε στο Τέξας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία. Ωστόσο, οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες διευκρίνισαν ότι η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση των εκπροσώπων του

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, οι εκπρόσωποι του ηθοποιού επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν τόσο στην καλλιτεχνική πορεία του όσο και στην κοινωνική του προσφορά, επισημαίνοντας τη δράση του για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

Ο Mitte είχε διαγνωστεί από μικρή ηλικία με εγκεφαλική παράλυση, μια κατάσταση με την οποία ζούσε και ο χαρακτήρας που υποδυόταν στο «Breaking Bad».

Αξιοποιώντας τις προσωπικές του εμπειρίες, προσπάθησε να ενισχύσει την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

Είχε αναλάβει καθήκοντα πρεσβευτή των οργανισμών United Cerebral Palsy και Shriners Children’s, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του Mitte Foundation, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Οι εκπρόσωποί του ζήτησαν επίσης να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας και των οικείων του.

Ο ρόλος που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο

Ο RJ Mitte ταυτίστηκε με τον Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, γνωστό και ως Φλιν, τον γιο του πρωταγωνιστή της σειράς «Breaking Bad», τον οποίο ενσάρκωσε ο Μπράιαν Κράνστον.

Ο ηθοποιός συμμετείχε συνολικά σε 56 επεισόδια της δημοφιλούς παραγωγής του AMC, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων δεκαετιών.

Η ερμηνεία του ξεχώρισε για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε έναν έφηβο με εγκεφαλική παράλυση, σε μια οικογένεια που βρισκόταν αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερες συγκρούσεις.

Μετά το τέλος της σειράς, συνέχισε να εργάζεται στον χώρο της υποκριτικής, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στις ταινίες «The Oak Room» και «The Recall», καθώς και στην παραγωγή «The Guardians of Justice».

Η τελευταία συνέντευξη και η προσωπική του ζωή

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Mitte είχε εμφανιστεί στο «The Joe Vulpis Podcast», όπου μίλησε για την καθοριστική επίδραση που είχε το «Breaking Bad» στην επαγγελματική και προσωπική του διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε επίσης στους δεσμούς που διατηρούσε με τους υπόλοιπους ηθοποιούς της σειράς, αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο είχε συναντηθεί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του, Λουίς Μονκάδα, με τους δύο ηθοποιούς να εμφανίζονται χαμογελαστοί σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο 34χρονος ήταν αρραβωνιασμένος με την Κένεντι Σουάρες, με την οποία διατηρούσε μακροχρόνια σχέση. Η πρόταση γάμου είχε γίνει το 2025.

Η δράση του για τους ηθοποιούς με αναπηρία

Πέρα από την παρουσία του στην τηλεόραση, ο Mitte είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα για την ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στη βιομηχανία του θεάματος.

Σε συνέντευξή του στο TMZ το 2019 είχε αναφερθεί στην ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες για ηθοποιούς με αναπηρία, υποστηρίζοντας ότι το Χόλιγουντ όφειλε να προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα σε αυτούς τους καλλιτέχνες.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη αναδημοσιεύτηκε από το αμερικανικό μέσο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Ο RJ Mitte πέθανε σε ηλικία 34 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τηλεοπτική παρουσία που συνδέθηκε με μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της εποχής του, αλλά και σημαντική δράση υπέρ της συμπερίληψης των ανθρώπων με αναπηρία.