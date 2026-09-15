Αδιαθεσία αισθάνθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της η κατηγορούμενη γιατρός στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνακη.



Οι αστυνομικοί την βοήθησαν να ξαπλώσει σε καναπε έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Ο σύζυγος της διέκοψε την απολογία του για να τη βοηθήσει. Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο ανακριτικό γραφείο και συνέχισε να δίνει εξηγήσεις αφού ο σύζυγος του έδειξε να συνέρχεται.

Ωστόσο, λίγο πριν τις 11.30 έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η γιατρός η όποια παρέμενε ξαπλωμένη στο έδαφος ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλαίγοντας αρνούνταν να λάβει βοήθεια από τους διασώστες.