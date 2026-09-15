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Αδιαθεσία αισθάνθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της  η κατηγορούμενη γιατρός στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνακη.

Οι αστυνομικοί την βοήθησαν να ξαπλώσει σε καναπε έξω από το γραφείο του ανακριτή. 

Ο σύζυγος της διέκοψε την απολογία του για να τη βοηθήσει. Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο ανακριτικό γραφείο και συνέχισε να δίνει εξηγήσεις αφού ο σύζυγος του έδειξε να συνέρχεται.

Ωστόσο,  λίγο πριν τις 11.30 έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η γιατρός η όποια παρέμενε ξαπλωμένη στο έδαφος ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλαίγοντας αρνούνταν να λάβει βοήθεια από τους διασώστες.