Τον θάνατο του διοικητή της Ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς, Ναέλ Αμπού Ομπέιντ, σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν ότι στόχος της επιχείρησης ήταν ο Αμπού Ομπέιντ, γνωστός και ως Αμπού Ατίγια, τον οποίο χαρακτήρισαν «κεντρικό πρόσωπο» της Χαμάς.

وإنا على فراقك لمحزونون يا أبا عطية

لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا

إنا لله وإنا إليه راجعون

قائد لواء رفح د. نائل عبيد ابو عطية شهيد.ا 😪 pic.twitter.com/UP1jtUzM0U — م.محمد الشريف #غزة🔻 (@emshareif) September 15, 2026

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο υπηρεσιών, εκτός από τη διοίκηση της Ταξιαρχίας Ράφα, ο Αμπού Ομπέιντ ήταν επικεφαλής και του τομέα επιχειρήσεων της οργάνωσης.

Είχε αναλάβει μετά τον θάνατο του Μουχάμαντ Σαμπάνα

Ο Αμπού Ομπέιντ είχε αναλάβει τη διοίκηση της Ταξιαρχίας Ράφα μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Μουχάμαντ Σαμπάνα, σε ισραηλινή επίθεση στις 13 Μαΐου 2025. Στο ίδιο πλήγμα είχε σκοτωθεί και ο ηγέτης της Χαμάς Μοχάμαντ Σινουάρ.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ο Αμπού Ομπέιντ είχε αναλάβει την προσπάθεια ανασυγκρότησης των δυνατοτήτων της Χαμάς στην περιοχή, καθώς και την προετοιμασία επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Την επιχείρηση επιβεβαίωσαν με κοινή δήλωσή τους ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, επισημαίνοντας ότι είχε προηγηθεί η εξουδετέρωση του διοικητή της Ταξιαρχίας Χαν Γιούνις και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Το μήνυμα είναι σαφές: Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία και η Χαμάς δεν θα βρίσκεται στη Γάζα», ανέφεραν Νετανιάχου και Κατζ.