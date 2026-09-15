Τον θάνατο του διοικητή της Ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς, Ναέλ Αμπού Ομπέιντ, σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.
Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν ότι στόχος της επιχείρησης ήταν ο Αμπού Ομπέιντ, γνωστός και ως Αμπού Ατίγια, τον οποίο χαρακτήρισαν «κεντρικό πρόσωπο» της Χαμάς.
وإنا على فراقك لمحزونون يا أبا عطية— م.محمد الشريف #غزة🔻 (@emshareif) September 15, 2026
لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا
إنا لله وإنا إليه راجعون
قائد لواء رفح د. نائل عبيد ابو عطية شهيد.ا 😪 pic.twitter.com/UP1jtUzM0U
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο υπηρεσιών, εκτός από τη διοίκηση της Ταξιαρχίας Ράφα, ο Αμπού Ομπέιντ ήταν επικεφαλής και του τομέα επιχειρήσεων της οργάνωσης.
Είχε αναλάβει μετά τον θάνατο του Μουχάμαντ Σαμπάνα
Ο Αμπού Ομπέιντ είχε αναλάβει τη διοίκηση της Ταξιαρχίας Ράφα μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Μουχάμαντ Σαμπάνα, σε ισραηλινή επίθεση στις 13 Μαΐου 2025. Στο ίδιο πλήγμα είχε σκοτωθεί και ο ηγέτης της Χαμάς Μοχάμαντ Σινουάρ.
Κατά τον ισραηλινό στρατό, μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ο Αμπού Ομπέιντ είχε αναλάβει την προσπάθεια ανασυγκρότησης των δυνατοτήτων της Χαμάς στην περιοχή, καθώς και την προετοιμασία επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.
Την επιχείρηση επιβεβαίωσαν με κοινή δήλωσή τους ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, επισημαίνοντας ότι είχε προηγηθεί η εξουδετέρωση του διοικητή της Ταξιαρχίας Χαν Γιούνις και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
«Το μήνυμα είναι σαφές: Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία και η Χαμάς δεν θα βρίσκεται στη Γάζα», ανέφεραν Νετανιάχου και Κατζ.