Ιστορική ευκαιρία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ χαρακτήρισε το NBA Europe ο Άνταμ Σίλβερ, τονίζοντας, παράλληλα, ότι προχωρούν οι συζητήσεις με τη Euroleague με στόχο ένα ενιαίο μέτωπο.

Το NBA Europe, ως γνωστόν, είναι η νέα λίγκα που θέλει να καθιερώσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το NBA σε συνεργασία με τη FIBA και στόχος είναι να ξεκινήσει τη σεζόν 2027-28 και να έχει τη στήριξη και της Euroleague.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και εξέφρασε την επιθυμία του να υπάρξει συνεργασία όλων των πλευρών, συμπεριλαμβανομένης της Euroleague, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία.

«Προχωράμε στις συζητήσεις με τη EuroLeague και θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Όλοι θα είμαστε σε καλύτερη θέση αν υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο στην Ευρώπη», ήταν τα λόγια του.