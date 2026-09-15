Μια άκρως σημαντική στρατιωτική συνάντηση, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί δημόσια από καμία από τις συμμετέχουσες χώρες, πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και οκτώ αραβικά κράτη.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Axios, η συνάντηση οργανώθηκε από τον διοικητή της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, και είχε ως βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν και τις αυξανόμενες απειλές στην περιοχή.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν στρατιωτικοί αρχηγοί από:

τις Ηνωμένες Πολιτείες,

το Ισραήλ,

τη Σαουδική Αραβία,

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

το Μπαχρέιν,

το Κουβέιτ,

το Κατάρ,

την Ιορδανία,

την Αίγυπτο.

Η σκιά του Ιράν πάνω από τη Μέση Ανατολή

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με επίκεντρο τη σύγκρουση με το Ιράν αλλά και τη δράση των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον στόχων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία και τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν χαρακτήρα στρατηγικού συντονισμού και αφορούσαν τις περιφερειακές απειλές, την άμυνα και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Από την αντιπαλότητα στη στρατιωτική συνεργασία

Η συμμετοχή αραβικών χωρών μαζί με το Ισραήλ σε μια τέτοια συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει τη βαθύτερη στρατιωτική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, ειδικά μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Παρότι αρκετές από αυτές τις χώρες παραδοσιακά απέφευγαν να εμφανίζονται σε κοινές στρατιωτικές κινήσεις με το Ισραήλ, οι κοινές ανησυχίες για την επιρροή του Ιράν και των συμμάχων του έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερο επίπεδο συνεννόησης.

Γιατί έγινε στη Γερμανία

Η επιλογή της Γερμανίας για τη συνάντηση προσθέτει επιπλέον βάρος στην κίνηση, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος και όχι για χώρα της Μέσης Ανατολής.

Οι κυβερνήσεις που συμμετείχαν δεν έδωσαν δημοσιότητα στη συνάντηση, γεγονός που ενισχύει το στοιχείο της μυστικότητας γύρω από τις συνομιλίες.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ενισχύσει τον συντονισμό με τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι εντάσεις με την Τεχεράνη παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο.