Σειρά εκρήξεων αναφέρθηκαν στο ιρανικό νησί Κεσμ τα ξημερώματα της Τετάρτης 16/09, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA να μεταδίδει την πληροφορία επικαλούμενο πηγές από την περιοχή.

Κατά τις πρώτες αναφορές, οι κρότοι ακούστηκαν από τη θαλάσσια ζώνη γύρω από το νησί, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής το ακριβές σημείο από το οποίο προήλθαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις παραμένουν άγνωστες και οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής εάν υπάρχουν τραυματίες ή ζημιές.