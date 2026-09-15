Σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, την τιμητική τους έχουν μεταξύ άλλων η Ευφημία, η Λουντμίλα και η Μελιτίνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τη μνήμη της Αγίας Ευφημίας, η οποία μαρτύρησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος

Λουντμίλλα, Λουντμίλα

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπη, Αγάπιος

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Της Αγίας Ευφημίας, της Αγίας Μελιτίνης, της Αγίας Λουντμίλας, του Οσίου Δωροθέου του εν Αιγύπτω Ερημίτη, του Οσίου Κυπριανού Μητροπολίτη Κιέβου, του Αγίου Βασιλείου επισκόπου Γορτύνης, του Οσίου Κασσιανού του εν τη Γλυφία, του Αγίου Ninian και της Αγίας Edithac.

Αγία Ευφημία: Η μάρτυρας της Χαλκηδόνας που δεν αρνήθηκε την πίστη της

Η Αγία Ευφημία έζησε στη Χαλκηδόνα και μαρτύρησε κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γεννήθηκε σε ευσεβή και εύπορη οικογένεια. Γονείς της ήταν ο Ψιλόφρων και η Θεοδωριανή, οι οποίοι τη μεγάλωσαν σύμφωνα με τις αρχές της χριστιανικής πίστης.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο ανθύπατος Πρίσκος διέταξε τους κατοίκους της Χαλκηδόνας να συμμετάσχουν σε δημόσια γιορτή προς τιμήν του θεού Άρη. Η Ευφημία, μαζί με άλλους χριστιανούς, αρνήθηκε να λάβει μέρος και γι’ αυτό συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Κατά την κράτησή της, πιέστηκε να αποκηρύξει τη χριστιανική της πίστη και να προσκυνήσει τα είδωλα. Σύμφωνα με τις σχετικές εκκλησιαστικές διηγήσεις, όταν αρνήθηκε, υποβλήθηκε σε σειρά βασανιστηρίων.

Η Ευφημία παρέμεινε σταθερή στην πίστη της και τελικά οδηγήθηκε σε αρένα με άγρια θηρία. Κατά την παράδοση, τον θάνατό της προκάλεσε το τραύμα από μία αρκούδα.

Η Αγία Ευφημία έμεινε στη χριστιανική παράδοση ως μία από τις γνωστότερες μάρτυρες των πρώτων αιώνων. Η μνήμη της τιμάται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ὑπὲρ Θεοῦ κτανθεῖσαν ἄρκτου ταῖς μύλαις,

Εὐφημίαις σε χρὴ στέφειν Εὐφημία.

Τῇ ἐκκαιδεκάτῃ Εὐφημίαν ἔκτανεν ἄρκτος.

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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