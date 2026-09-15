Στις 16 Σεπτεμβρίου 1991, η Βίρνα Δράκου μπαίνει στο γραφείο του συζύγου της, Γιάγκου, για να του αναγγείλει την προαγωγή της. Ανοίγει την πόρτα και τον βρίσκει στην αγκαλιά της γραμματέως του. Μέσα σε λίγα λεπτά, το ελληνικό κοινό είχε καταλάβει τι το περίμενε: έρωτες, προδοσίες, ίντριγκες, μυστικά και πάθη που θα το κρατούσαν καθηλωμένο μπροστά στην τηλεόραση για μιάμιση δεκαετία.

Η «Λάμψη», δημιούργημα του Νίκου Φώσκολου, έκανε την ουσιαστική της πρεμιέρα σαν σήμερα πριν από 35 χρόνια. Μια μέρα νωρίτερα, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, ο ΑΝΤ1 είχε ήδη προβάλει ένα πιλοτικό επεισόδιο με σκηνές από τα τέσσερα πρώτα, για να μπει το κοινό στο κλίμα. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και σαρωτική — η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε από την πρώτη κιόλας μέρα.

Τα νούμερα ενός φαινομένου

Δεκατέσσερα χρόνια στον αέρα. Τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά επεισόδια. Εκατόν ενενήντα ξεχωριστές ιστορίες. Εκατόν πενήντα χιλιάδες σελίδες διαλόγων. Και περίπου χίλιοι πεντακόσιοι ηθοποιοί που πέρασαν από την έπαυλη των Δράκων.

Τα νούμερα δεν είναι απλώς εντυπωσιακά — είναι ρεκόρ. Η «Λάμψη» παραμένει η μακροβιότερη σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και έχει καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες. Καμία ελληνική παραγωγή δεν την πλησίασε ποτέ, ούτε καν από μακριά.

Πίσω από τον όγκο κρύβεται μια σταθερή, σχεδόν τελετουργική παρουσία στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Επί χρόνια, το απόγευμα «ανήκε» στους Δράκους. Ήταν η ώρα που η οικογένεια μαζευόταν μπροστά στην οθόνη, που η κουβέντα της επόμενης μέρας στη δουλειά ξεκινούσε με ένα «είδες χθες;».

Τα πρόσωπα που έμειναν

Τους ήρωες αυτούς τούς ζωντάνεψαν ηθοποιοί που ταυτίστηκαν για πάντα με τους ρόλους τους. Ο Χρήστος Πολίτης έγινε ο πατριάρχης Γιάγκος Δράκος — ο αμφιλεγόμενος, πάμπλουτος επιχειρηματίας που κράτησε μέχρι το τελευταίο επεισόδιο. Απέναντί του, η Κάτια Δανδουλάκη ως Βίρνα, η αδιάφθορη εισαγγελέας που πάλευε να κρατήσει τις αξίες της σε έναν κόσμο που κατέρρεε γύρω της.

Ήταν το απόλυτο τηλεοπτικό δίδυμο μιας εποχής, και οι διάλογοί τους πέρασαν στη λαϊκή κουλτούρα: ατάκες που επαναλαμβάνονται μέχρι σήμερα, συχνά με χαμόγελο, πάντα με νοσταλγία. Γύρω τους, ένα καστ που άλλαζε και ανανεωνόταν συνεχώς — ο ρόλος του Αλέξη Δράκου, για παράδειγμα, πέρασε από πέντε διαφορετικούς ηθοποιούς, με τον Κώστα Σπυρόπουλο να είναι ο πρώτος και πιο αναγνωρίσιμος. Ακόμη και οι τίτλοι, με τη φωνή της Μπέσσυς Αργυράκη, έγιναν κομμάτι της συλλογικής μνήμης.

Το τέλος και η επιστροφή στη μνήμη

Η αυλαία έπεσε στις 29 Ιουλίου 2005, με την τελευταία προβολή να σημειώνει τηλεθέαση 41,4% — νούμερο που σήμερα μοιάζει από άλλον πλανήτη. Είχαν φύγει σχεδόν όλοι οι αρχικοί πρωταγωνιστές· ο Χρήστος Πολίτης έμεινε μέχρι το τέλος, όπως είχε ξεκινήσει από την αρχή. Ο ίδιος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2026, σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του τον ρόλο που τον σημάδεψε περισσότερο από κάθε άλλον.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, η «Λάμψη» δεν είναι απλώς μια σειρά που θυμόμαστε. Είναι η απόδειξη μιας εποχής όπου η τηλεόραση μπορούσε ακόμη να ενώνει ένα ολόκληρο έθνος γύρω από την ίδια ιστορία, την ίδια ώρα, κάθε μέρα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1462: Το Κάστρο της Μυτιλήνης παραδίδεται υπό όρους από τον Γενουάτη Νικόλαο Γκατιλούζι στον σουλτάνο Μεχμέτ Β’. Οι Οθωμανοί αθετούν τη συμφωνία και ξεσπούν σε σφαγές και λεηλασίες εις βάρος των Ελλήνων κατοίκων, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του νησιού.

1835: Ο φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος. Κατά την πεντά εβδομάδων παραμονή του καταγράφει παρατηρήσεις στο μοναδικό ζωικό βασίλειο, που θα αποτελέσουν τη βάση για τη θεωρία της φυσικής επιλογής.

1934: Η πρώτη εμφάνιση του Ντόναλντ Ντακ σε εφημερίδα! Η πιο γκρινιάρα πάπια της Ντίσνεϊ κάνει ντεμπούτο σε κόμικ-στριπ, πριν κατακτήσει τον κόσμο του κινηματογράφου και γίνει σύμβολο… νεύρων αλλά και γέλιου.

1967: Ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος αποκαλύπτει στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης έναν προϊστορικό οικισμό μοναδικής σημασίας. Η ανακάλυψη θεωρείται από τις σημαντικότερες στον αιγαιακό χώρο, φέρνοντας στο φως μία ολόκληρη πόλη της Εποχής του Χαλκού.

1970: Ο Παναθηναϊκός κάνει την αρχή της ιστορικής πορείας του προς το Γουέμπλεϊ. Στον πρώτο αγώνα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές Ες, γράφοντας την πρώτη σελίδα ενός θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου.

1982: Οι σφαγές στα στρατόπεδα Σάμπρα και Σατίλα στον Λίβανο συγκλονίζουν τον κόσμο. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι δολοφονούνται από Λιβανέζους πολιτοφύλακες, με τον Ισραηλινό στρατηγό και μετέπειτα πρωθυπουργό Αριέλ Σαρόν να κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός.

1991: Κάνει πρεμιέρα στη μικρή οθόνη η τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου. Έμελλε να γίνει η μακροβιότερη στην ελληνική τηλεόραση, με πάνω από 3.400 επεισόδια, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών.

2007: Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Νικητής αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή, εξασφαλίζοντας δεύτερη συνεχόμενη θητεία στη διακυβέρνηση της χώρας.

Γεννήσεις

1925 – B.B. King (Riley B. King), αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, ο «βασιλιάς του μπλουζ». Παιδί του Μισισίπι, έγινε θρύλος για το συναίσθημά του, τις ανεπανάληπτες σόλο κιθάρας και τη «Lucille». Η καλλιτεχνική του πορεία με 18 βραβεία Grammy, το Presidential Medal of Freedom, το Kennedy Center Honors, εκατοντάδες ηχογραφήσεις και αμέτρητες εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο τον κατέστησαν κορυφαίο πρεσβευτή των μπλουζ. Συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Eric Clapton και οι U2, μύησε το κοινό σε τραγούδια-σταθμούς («The Thrill Is Gone», «Three O’Clock Blues») και παρέμεινε πηγή έμπνευσης για γενιές καλλιτεχνών.

1952 – Μίκι Ρουρκ (Philip Andre “Mickey” Rourke Jr.), Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και πρώην πυγμάχος, με πολυτάραχη ζωή και έντονη προσωπικότητα. Καθιερώθηκε ως εμβληματικός πρωταγωνιστής τη δεκαετία του ’80 σε ταινίες όπως «9½ Εβδομάδες», «Rumble Fish», «Angel Heart», ενώ πρωταγωνίστησε ξανά με επιτυχία σε «Sin City» (2005) και «The Wrestler» (2008) κερδίζοντας Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Αποσύρθηκε προσωρινά για να ασχοληθεί με την πυγμαχία, επέστρεψε συχνά με δεύτερους ρόλους και αξιομνημόνευτες ερμηνείες και είναι γνωστός για τη θυελλώδη σχέση του με το Χόλιγουντ και την προσωπική του μεταμόρφωση μέσα από πολλές δυσκολίες και ανατροπές.

1953 – Κώστας Τριπολίτης, Έλληνας στιχουργός, ποιητής, σκηνοθέτης και αρθρογράφος, μία από τις πλέον επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής στιχουργικής. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου 1953, σπούδασε κινηματογράφο, νευροψυχολογία και γλωσσολογία στη Γερμανία. Υπογράφει στίχους σε εμβληματικά τραγούδια όπως «Δε λες κουβέντα», «Ανεμολόγιο», «Νταλίκα», «Φράγμα», «Επιβάτης», «Ερηνούλα μου», «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα» και «Όλα από χέρι καμένα», με συνεργασίες με τους Θεοδωράκη, Μικρούτσικο, Μούτση, Κραουνάκη και Νταλάρα, Μπέλλου, Παπακωνσταντίνου μεταξύ άλλων. Παρουσίαζε για χρόνια την εκπομπή «Εδώ Μεσάνυχτα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα, συγγράφοντας, σχολιάζοντας και μεταφέροντας κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα με ξεχωριστή γραφή.

1956 – Ντέιβιντ Κόπερφιλντ (David Seth Kotkin), Αμερικανός ταχυδακτυλουργός και illusionist, ο πιο εμπορικά επιτυχημένος μάγος στην ιστορία. Καθιέρωσε το μαγικό θέαμα με θεατρικότητα και αφήγηση, μετρώντας 21 βραβεία Emmy, αστέρα στη Λεωφόρο της Δόξας, 11 Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness και τεράστια έσοδα box office. Έγινε διάσημος για θρυλικές παραστάσεις όπως η εξαφάνιση της Ελευθερίας, το «πέταγμα» στη σκηνή και το πέρασμα μέσα από το Σινικό Τείχος της Κίνας. Παραμένει σημείο αναφοράς στη μαγεία, με διεθνή αναγνώριση και διαχρονική επιρροή.

1957 – Σταμάτης Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού, με πολυετή και επιτυχημένη καριέρα. Γεννήθηκε στην Κύθνo στις 16 Σεπτεμβρίου 1957, ξεκίνησε ως ναυτικός και γρήγορα στράφηκε στο ελληνικό τραγούδι. Διακρίθηκε για τις ερμηνείες και τις συνθέσεις του από τη δεκαετία του ’80, ενώ κάθε δίσκος του στη δεκαετία του ’90 έγινε χρυσός ή πλατινένιος. Έχει προσφέρει πάνω από 50 δίσκους, εκατοντάδες τραγούδια και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, ενώ παραμένει ενεργός στη σκηνή ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Θάνατοι

1977 – Μαρία Κάλλας (Maria Callas), κορυφαία ελληνίδα υψίφωνος και διεθνής ντίβα της όπερας. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη (1923) από Έλληνες μετανάστες, σπούδασε στην Αθήνα και διέπρεψε στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Η φωνή, η τεχνική και η μοναδική σκηνική της προσωπικότητα άλλαξαν την ιστορία της όπερας και της χάρισαν το προσωνύμιο «La Divina» («Η Θεϊκή»). Έγινε εμβληματική φιγούρα χάρη στην ερμηνευτική της δύναμη, το εξαιρετικό ρεπερτόριο και τη θυελλώδη προσωπική ζωή, επηρεάζοντας ανεξίτηλα την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ευφημία, Λουντμίλα

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Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος

Διεθνής Ημέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας

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