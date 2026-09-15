Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέας κυβερνητικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ανατιμήσεων στα καύσιμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να συμβαδίζει με τις δυνατότητες της οικονομίας.



Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τρίτης 15/09, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι, εάν οι δυσμενείς εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών επαληθευτούν, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εξετάσει πρόσθετη στήριξη προς τους πολίτες.

«Αν επιβεβαιωθούν οι αρνητικές προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων, θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση. Αν φανεί ότι θα χρειαστεί, τότε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχει η χώρα, τότε δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη» είπε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το διαθέσιμο δημοσιονομικό «μαξιλάρι» για το 2026 ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ. Υπογράμμισε, πάντως, ότι κάθε νέα κυβερνητική πρωτοβουλία που συνεπάγεται οικονομικό κόστος απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς.

Τι ανέφερε για τον Ηλία Κασιδιάρη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, καθώς και για το κατά πόσο θα μπορούσε να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.



Όπως υποστήριξε, οι σχετικές διατάξεις είναι σαφείς, σημειώνοντας ότι κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η ποινή του δεν διαθέτει δικαίωμα εκλογιμότητας.



Αναφερόμενος ξεχωριστά στο σενάριο συμμετοχής του στην ηγεσία πολιτικού σχηματισμού, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στον ρόλο του Αρείου Πάγου και στη δυνατότητα αποκλεισμού ενός κόμματος από τις εκλογές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Ο Άρειος Πάγος δύναται να αποφασίσει αν κρίνει ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος ή ο τυπικός είναι καταδικασμένος για κάποια αδικήματα, μεταξύ αυτών και η εγκληματική οργάνωση, να τον αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι για το διάστημα της ονομαστικής ποινής».

Τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο για τον Κασιδιάρη

Εκτενή αναφορά στις διατάξεις που καθορίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής ενός καταδικασμένου προσώπου στις εκλογές έκανε ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την υπόθεση του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαχώρισε το ζήτημα σε δύο σκέλη: το πρώτο αφορά το δικαίωμα ενός καταδικασμένου να θέσει ο ίδιος υποψηφιότητα και το δεύτερο τη δυνατότητα να βρίσκεται, τυπικά ή ουσιαστικά, στην ηγεσία πολιτικού κόμματος.

Όπως ανέφερε:

«Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις από τη μια κατά πόσο μπορεί ο κάθε καταδικασθείς να είναι ο ίδιος υποψήφιος δηλαδή να έχει το δικαίωμα του “εκλέγεσθαι”, εκεί είχαμε μια κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.

Ήρθαμε εμείς και κάναμε δύο πράγματα: Αφενός ως προς την ποινή αυτών όλων των ειδεχθών αδικημάτων τις αυξήσαμε στο μέγιστο δυνατό κι ως προς το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων το συνδέσαμε με το Σύνταγμα όπου εκεί – σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης – τότε για τα χρόνια της ποινής δεν θα έχει το δικαίωμα ο ίδιος να είναι υποψήφιος. Αυτό ως προς τον ίδιο».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, που αφορά το ενδεχόμενο ο Ηλίας Κασιδιάρης να εμφανίζεται ως τυπικός ή να θεωρείται ο πραγματικός επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

Σύμφωνα με όσα είπε, η σχετική κρίση ανήκει στον Άρειο Πάγο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί, να αποφασίσει για τη συμμετοχή ενός κόμματος στην εκλογική διαδικασία.

«Ως προς το αν μπορεί ένα κόμμα να έχει τύποις ή ουσία έναν αχυράνθρωπο ως αρχηγό εκεί κάναμε και πάλι ως κυβέρνηση δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπου ο Άρειος Πάγος δύναται να αποφασίσει αν κρίνει ότι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος ή ο τυπικός ή ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος είναι καταδικασμένος για κάποια αδικήματα μεταξύ αυτών κι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί να τον αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι για το χρονικό διάστημα της ονομαστικής ποινής, που ορίζει ο Νόμος. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η Κυβέρνηση έχει φέρει νομοθετικές διατάξεις που δίνει στον Άρειο Πάγο τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει μια τέτοια περίπτωση», τόνισε.

«Δεν αποτελεί κυβερνητική θέση» η πρόταση για το Ταμείο Ανεργίας

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε επίσης να απαντήσει για τη θέση που είχε διατυπώσει σχετικά με τον περιορισμό του Ταμείου Ανεργίας στους δύο μήνες, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι επρόκειτο αποκλειστικά για προσωπική του πρόταση και όχι για μέτρο που εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αρχική τοποθέτησή του παρουσιάστηκε με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που ο ίδιος εννοούσε, διευκρινίζοντας ότι η αναφορά του αφορούσε την επιδότηση της εργασίας.



«Την πρόταση αυτή την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες ημέρες. Εξηγήθηκε. Μιλούσα για την επιδότησε εργασίας. Δεν αποτελεί κυβερνητική θέση και δεν είναι κάτι που είναι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης».